Bà Nguyễn Thị Phương Thảo lọt Top 3 người giàu nhất TTCK Việt Nam, hơn một nửa ‘đại gia’ bốc hơi tài sản so với đầu tháng

Tính đến ngày 21/11/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt mức 905.800 tỷ đồng, tăng khoảng 95.900 tỷ đồng so với đầu tháng và tăng 565.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với khối tài sản đạt 515.800 tỷ đồng tính đến ngày 22/11/2025, tăng 86.900 tỷ đồng so với ngày 31/10, tương đương mức tăng 37%.

Tài sản của ông Vượng hiện tại tương đương 21,1 tỷ USD và chiếm hơn 55% tổng giá trị của Top 20.

Hai Phó Chủ tịch của Vingroup là bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) và bà Phạm Thúy Hằng (Phó Chủ tịch Vingroup) cũng đều ghi nhận mức tăng trưởng tài sản 37% so với đầu tháng. Bà Hương hiện xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng trong khi đầu năm xếp thứ 17, bà Hằng hiện xếp thứ 7 trong khi hết năm 2024 xếp thứ 28.

Ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát) tiếp tục giữ vị trí thứ 2 với 54.300 tỷ đồng, vợ ông Long - bà Vũ Thị Hiền hiện xếp thứ 10.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air) đã vươn lên vị trí thứ 3 với khối tài sản đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 1.400 nghìn tỷ đồng (tương đương 5%) so với đầu tháng. Trước đó, bà Thảo thường xuyên góp mặt với vị trí thứ 4. ﻿Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forbes, bà Thảo hiện có 4,4 tỷ USD.

Tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group đã giảm 8% kể từ ngày 31/10/2025 và hiện xếp vị trí thứ 4 với 43.300 tỷ đồng.﻿

Trong Top 20 người trên bảng xếp hạng trên, có 12 người ghi nhận tài sản giảm là ông Đỗ Anh Tuấn, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và vợ cùng 2 con, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, ông Nguyễn Đức Tài và ông Trần Lê Quân, lần lượt là Chủ tịch và Founder Thế giới Di động, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank và vợ cùng mẹ.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland ghi nhận tài sản tăng 10% từ đầu tháng, đạt 9.200 tỷ đồng. ﻿