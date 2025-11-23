Sợ vô cùng cảnh đi thuê nhà

Sống ở thành phố lớn, đi thuê nhà là chuyện bình thường rồi, bởi vì đâu phải ai cũng đủ sức mua nhà lúc này. Có người chọn thuê căn hộ chung cư, có người chọn thuê nhà đất nguyên căn, cũng có người chọn thuê căn hộ dịch vu studio,... Tùy ngân sách, tùy nhu cầu mà lựa chọn, thị trường BĐS cho thuê nói chung ở thành phố lớn cũng rất đa dạng.

Nhưng điều đáng buồn là không phải cứ hài lòng với việc ở thuê hay chi bộn tiền để thuê nhà là sẽ được sống yên ổn…

Đi thuê nhà mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không biết làm sao

Trên MXH Thread, không ít người than ngắn thở dài về những bất cập khi đi thuê nhà. Vấn đề không chỉ là tiền thuê cao, giá dịch vụ đắt mà còn là hàng xóm, xích mích với chủ nhà hay thậm chí là đùng cách phải “ra đường” dù chưa hết hợp đồng, đơn giản vì chủ nhà bán nhà gấp.

Hợp đồng thuê nhà 1 năm, mới ở được 4 ngày, chủ nhà đã bán và cho người đến xem (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác cũng chung tình cảnh đang ở yên ổn thì chủ nhà bán nhà, thế là thành bất ổn (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác cũng chia sẻ cảm giác sợ đi thuê nhà lắm rồi, nhưng bảo mua nhà thì cũng chưa dám liều vì áp lực nợ nần (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, nhiều người đi thuê nhà thừa nhận: Tìm được nhà phù hợp với ngân sách, mong muốn để thuê đã khó; tìm được chủ nhà có tâm, không phá hợp đồng hoặc gây bất lợi cho người thuê còn khó hơn. Nhưng sau cùng, tất cả đều đồng tình: Không dám liều mua nhà thì phải chấp nhận những bất cập của việc đi ở thuê thôi, còn không thì chỉ có nước về quê.

“Công nhận, mệt mỏi vô cùng. Năm ngoái 1 năm mình chuyển nhà 2 lần, mà đã thuê chung cư hẳn hoi rồi, cũng hơn chục triệu/tháng tiền thuê chưa tính chi phí khác, mà cũng không yên ổn. Nhiều khi nghĩ chán, cố tích góp để mua nhà mà không biết sang năm giá nhà sao nữa” - Một người chia sẻ.

“Tiền thuê nhà bằng tiền trả lãi ngân hàng nếu vay mua nhà, nhưng nhà mình vẫn chưa dám vay, sợ đến lúc hết thời gian ân hạn lại chẳng trả được” - Một người thở dài.

“Bạn nào độc thân đi thuê nhà còn đỡ, nếu có không may phải chuyển thì cũng thích nghi nhanh, có 1 mình cũng đỡ bất tiện chứ nhà mình 2 đứa trẻ con, chúng nó lạ nhà rồi lắm vấn đề khác nên nan giải vô cùng. Chứ trước còn độc thân mình thấy ở thuê chẳng vấn đề gì, giờ mới thấm cái cảnh chuyển nhà rồi mệt đủ thứ khác đi theo” - Một người bày tỏ.

“Thu nhập tầm 40-50 triệu/tháng vẫn không dám mua nhà vì sợ nợ nần lắm, xác định thế nên cũng chuẩn bị trước tinh thần là ở thuê sẽ được cái này, mất cái kia thôi. May mắn gặp được chủ nhà tốt thì yên ổn, nhưng người ta có nhà thì người ta có quyền bán mà” - Một người phân tích.

Chưa đảm bảo được 3 yếu tố này, đừng “liều” vay mua nhà

Chán cảnh ở thuê nên quyết tâm cố gắng vay mua nhà là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vay được là 1 chuyện, có đủ lực gánh nợ cho đến cùng hay không lại là chuyện khác. Để giảm thiểu tình trạng vay mua nhà rồi phải bán nhà trả nợ, đây là 3 yếu tố bạn cần đảm bảo.

Ảnh minh họa

Nói cách khác, khi 3 yếu tố này chưa ổn định, ở thuê có lẽ là lựa chọn hợp lý và an toàn hơn là cố gắng vay mua nhà.

1. Thu nhập phải đủ ổn định

Yếu tố đầu tiên và cũng là ranh giới phân biệt giữa vay an toàn và vay liều lĩnh, chính là sự ổn định của thu nhập. Vấn đề không chỉ là mức thu nhập hiện tại, mà còn là tính bền vững của nó trong ít nhất 3-5 năm tới.

Bởi vì khoản vay mua nhà thường kéo dài hàng chục năm, nên chỉ cần thu nhập giảm 20-30% trong vài tháng, bạn có thể lập tức rơi vào tình trạng hụt hơi khi trả nợ. Một người sẵn sàng vay mua nhà phải đảm bảo rằng sau khi trừ đi toàn bộ chi phí sinh hoạt, khoản trả nợ hàng tháng chỉ chiếm tối đa 30–40% thu nhập, đồng thời vẫn còn dư để tiết kiệm.

2. Đảm bảo chất lượng cuộc sống khi trả nợ mua nhà

Một khoản vay 10-20 năm không chỉ là chuyện “đủ trả tiền ngân hàng”, mà còn là khả năng duy trì chất lượng cuộc sống trong quá trình trả nợ.

Ảnh minh họa

Thế nên trước khi vay, hãy cần ngồi lại và tính toán kỹ dòng tiền mỗi tháng: Chi phí sinh hoạt cố định, chi phí biến động, khoản tiền dành cho gia đình, con cái, y tế, và cả ngân sách cho những mục tiêu cá nhân. Chỉ khi số tiền trả nợ không khiến bạn phải hy sinh chất lượng cuộc sống, khoản vay đó mới an toàn.

3. Có quỹ dự phòng đủ lớn và kế hoạch ứng phó với rủi ro tài chính

Ngay cả khi thu nhập ổn định và dòng tiền đủ mạnh, vay mua nhà vẫn có thể là 1 quyết định tiềm ẩn nhiều rủi ro, nếu bạn không có một quỹ dự phòng vững chắc. Đây chính là “tấm đệm” bảo vệ bạn khỏi các vấn đề không thể lường trước: ốm đau, thất nghiệp, thay đổi công việc, chi phí gia đình đột xuất hoặc biến động lãi suất.

Một người vay mua nhà an toàn thường chuẩn bị quỹ khẩn cấp tương đương ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt và vài tháng tiền trả nợ ngân hàng. Nhờ đó, khi gặp sự cố, bạn vẫn có đủ thời gian xoay xở mà không rơi vào nguy cơ chậm trả hoặc vỡ nợ.