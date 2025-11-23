Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank kỳ hạn 12 tháng: Đồng loạt tung ưu đãi cho người gửi tiền

Khảo sát biểu lãi suất công bố trên website vào cuối tháng 11/2025, các ngân hàng trong nhóm Big4 có lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại quầy khá tương đồng nhau.

Trong tháng 11/2025, Agribank tiếp tục niêm yết lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng.

Agribank cũng mới triển khai Chương trình “Gửi tiền – Nhận liền ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân thực hiện gửi tiền tại quầy khu vực Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau toàn bộ, thực hiện tại các quầy, sẽ được nhận các quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 05 tỷ đồng và ưu đãi lãi suất cho vay có tài sản đảm bảo là Thẻ tiết kiệm từ Chương trình

Thời gian triển khai: Từ 20/10/2025 đến hết ngày 20/11/2025 hoặc khi hết ngân sách chi phí khuyến mại (Tùy theo điều kiện nào đến trước).

VietinBank cũng áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng.

VietinBank cũng đang triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, từ ngày 13/10/2025 đến hết ngày 31/3/2026. Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn với loạt ưu đãi hấp dẫn: tặng quà hiện vật/tiền và tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng, nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiền tại VietinBank và trên kênh iPay (web/app).

Theo đó, khách hàng mở mới sổ tiết kiệm (trả lãi sau/trả lãi trước/trả lãi định kỳ) tại các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc đồng thời sử dụng gói tài khoản thanh toán sẽ được nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt hoặc quà hiện vật giá trị tương đương cùng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng

Cụ thể, gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 đến 36 (tháng), khách hàng có thể nhận quà trị giá từ 50.000 VND đến 800.000 VND. Gửi càng nhiều/Gửi càng lâu, quà tặng càng lớn.

Gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên: Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng cho khách hàng mới (Khách hàng có thời gian tạo mã định danh CIF tại VietinBank trong thời gian khuyến mại), khách hàng nữ vào ngày 20/10 và 6/3, tất cả khách hàng vào các ngày đặc biệt 20/11, 24/12, 5/1, 27/2.

Đối với hình thức gửi tiền tiết kiệm trên VietinBank iPay, khách hàng mở mới hoặc tái tục tiết kiệm từ 1 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên qua VietinBank iPay Mobile/Web ngoài ưu đãi lãi suất khi gửi tiền online, khách hàng còn được nhân đôi số điểm Loyalty so với chính sách hiện hành, cụ thể: Mỗi 1 triệu gửi tiết kiệm qua VietinBank iPay khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường. Điểm thưởng được tích lũy để đổi quà tặng, voucher mua sắm hoặc các ưu đãi dịch vụ khác trong hệ sinh thái VietinBank Loyalty.

BIDV hiện duy trì lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp ở kỳ hạn 12 tháng.

Vietcombank là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm, Vietcombank áp dụng mức 4,6%/năm cho khách hàng cá nhân ở kỳ hạn 12 tháng và 4,1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.

Vietcombank vừa công bố loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trong giai đoạn cuối năm, bao gồm quay số trúng thưởng và tặng điểm Loyalty.

Từ ngày 17/11/2025 đến 16/01/2026, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng, với số tiền tối thiểu 30 triệu đồng tại VCB Digibank hoặc tại quầy, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Ngoài các giải thưởng cố định, Vietcombank áp dụng thêm "ngày vàng nhân đôi mã dự thưởng" vào các ngày 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/01/2026, giúp người gửi có thêm cơ hội trúng thưởng.

Theo thông tin từ ngân hàng, trong giai đoạn trước đó, chiến dịch tương tự đã có 31 khách hàng trúng giải với tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Vietcombank triển khai chương trình tặng điểm Loyalty từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho khách hàng gửi tiết kiệm ở các kỳ hạn tương tự.

Mức điểm được cộng tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền gửi. Khách hàng Priority được cộng 0,006% x số tiền gửi (tương đương 6 điểm/100.000 đồng). Khách hàng thường được cộng 0,003% * số tiền gửi (3 điểm/100.000 đồng). Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Trước đó, Vietcombank cũng đã có một số chương trình nhằm thu hút khách hàng gửi tiền như tặng 0,05%/số tiền gửi, quay thưởng với giá trị tới 1 tỷ đồng/giải,

Ngân hàng Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng Cá nhân (%/năm) Doanh nghiệp (%/năm) Agribank 4,7 4,2 VietinBank 4,7 4,2 BIDV 4,7 4,2 Vietcombank 4,6 4,1

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm ngân hàng Big 4 – bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – giữ vai trò trụ cột với việc chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là “người dẫn dắt” xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.

Tin Vũ