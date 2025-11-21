Thêm 3 ngân hàng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tăng lãi suất gửi tại quầy thêm 0,3 điểm % ở tất cả kỳ hạn.

Người gửi tiết kiệm tại OCB kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất 4,1%/năm; 6 tháng 5,2%/năm; từ 12-15 lãi suất 5,3%/năm. Lãi suất huy động cao nhất ở ngân hàng này là 5,9% áp dụng cho khách gửi tại quầy và online.

Biểu lãi suất huy động mới nhất tại OCB

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm thêm khoảng 0,2 điểm % khi khách gửi các kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 9 tháng; tăng 0,1 điểm % với kỳ hạn 3 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất gửi tiết kiệm online tại TPBank là 4,1%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 5,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất cao nhất tại ngân hàng này cũng là 5,9%/năm khi khách gửi kỳ hạn dài từ 24-36 tháng.

Lãi suất cao nhất tại TPBank là 5,9% cho các kỳ hạn dài trên 24 tháng

Tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB), lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng đồng loạt được điều chỉnh theo hướng đi lên, với mức tăng từ 0,2 điểm %. Trong biểu lãi suất mới nhất, khách gửi kỳ hạn 3 tháng tại VIB lãi suất là 4,75%/năm; kỳ hạn từ 7-11 tháng là 5%/năm và từ 24-36 tháng là 5,6%/năm.



Lãi suất huy động sau điều chỉnh tại VIB cao nhất là 5,6% khi khách gửi từ 24 tháng trở lên

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, OCB, TPBank và VIB là 3 ngân hàng mới nhất vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Nếu tính từ đầu tháng 11 tới nay, xu hướng tăng lãi suất đã được nhiều ngân hàng nhập cuộc như Nam A Bank, VPBank, Kienlongbank, LPBank… Một số ngân hàng giải thích việc tăng lãi suất đầu vào nhằm thu hút tiền gửi và giữ chân khách hàng.

Động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động có thể tăng nhẹ trở lại tại một số ngân hàng cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Dù vậy, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.