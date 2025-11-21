Hàng loạt chi nhánh ngân hàng, ATM tạm ngừng hoạt động vì ngập lụt

Sacombank thông báo tạm ngưng giao dịch tại một số chi nhánh/phòng giao dịch do tình hình mưa lũ gây ngập lụt. Cụ thể, Phòng giao dịch Phú Tài trực thuộc chi nhánh Bình Định tạm ngưng giao dịch từ 7h30 thứ Tư, ngày 19/11 đến khi có thông báo khác thay thế.

Các phòng giao dịch Diên Khánh, Cam Lâm trực thuộc chi nhánh Khánh Hòa cũng tạm ngưng giao dịch từ 7h30 thứ Năm, ngày 20/11.

Chi nhánh Phú Yên, Ninh Hòa và các phòng giao dịch trực thuộc cùng tạm đóng cửa từ 7h30 thứ Năm, ngày 20/11.

Thông báo của Samcombank. (Ảnh chụp màn hình)

Ngân hàng Kiên Long ( KienlongBank ) cũng phát đi thông báo tạm ngừng một số điểm giao dịch do ảnh hưởng ngập lụt tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa trong ngày 19/11 gồm: KienlongBank Tuy An, KienlongBank Sơn Hòa, KienlongBank Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk); KienlongBank Diên Khánh, KienlongBank Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

(Ảnh: Kienlongbank)

Ngân hàng Á Châu (ACB) thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ các chi nhánh/phòng giao dịch tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) từ 7h30 - 17h ngày 20/11. Các máy ATM tại các địa bàn trên cũng tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo tạm dừng hoạt động các chi nhánh/phòng giao dịch và máy ATM từ ngày 20/11 tại các địa bàn chịu ảnh hưởng gồm: Phòng giao dịch Tuy Phước, An Nhơn (chi nhánh Bình Định); Phòng giao dịch Ninh Hòa (chi nhánh Khánh Hòa). Ngân hàng này cho hay danh sách còn có thể tiếp tục được cập nhật nếu diễn biến mưa lũ phức tạp thêm. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được ngân hàng cập nhật theo tình hình tại địa bàn.

Tương tự, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) thông báo tạm ngừng giao dịch từ ngày 20/11 đối với chi nhánh Khánh Hòa (số 8A Đinh Tiên Hoàng, phường Nha Trang) và phòng giao dịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang). Các điểm giao dịch ATM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng tạm dừng hoạt động từ 20/11. Thời gian giao dịch trở lại dự kiến ngày 21/11/2025 hoặc đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin mới nhất về tình hình thời tiết, đêm qua và sáng sớm nay (21/11), phía Đông các tỉnh từ TP Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 20/11 đến 3h ngày 21/11 phổ biến 20-60mm, có nơi trên 100mm như trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2mm; Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm…

Ngày và đêm 21/11, các khu vực trên dự báo duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Không chỉ xảy ra ngập lụt diện rộng, tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa, các địa phương từ TP Huế đến Khánh Hoà còn đối mặt nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.