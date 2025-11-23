Giá vàng đi ngang, nên mua hay bán?

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với phiên ngày hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 150,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC quanh mốc 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 149,2 - 150,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.065 USD/ounce. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường, các chuyên gia tài chính đưa ra lời khuyên nắm giữ vàng một cách thông minh và linh hoạt cấu trúc tài sản, "không bỏ hết trứng vào một giỏ" sẽ là chìa khóa để bảo toàn tài sản, thay vì "ôm vàng lướt sóng" hay chờ tăng giá đột biến rồi bán chốt lời một cách thụ động.

Dù vàng vẫn là tài sản trú ẩn hấp dẫn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị trên thế giới và thiếu hụt nguồn cung cục bộ, song biến động giá mạnh đòi hỏi nhà đầu tư vàng phải quản trị rủi ro chặt chẽ.

Một điều nhà đầu tư vàng lưu ý không nên mua đuổi lúc giá "sốt" và hạn chế dùng đòn bẩy tài chính. Với những người chấp nhận rủi ro cao, có thể vẫn "ôm" vàng nhưng cần đặt cắt lỗ rõ ràng, luôn theo dõi lạm phát, USD và chính sách tiền tệ vì đây là các yếu tố chi phối mạnh mẽ tới giá vàng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.136 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.142 - 26.392 đồng/ USD mua - bán, tăng 6 đồng so với sáng qua. Tại BIDV, giá USD 26.157 - 26.392 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.438 - 27.568 đồng/USD mua - bán.