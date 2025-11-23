Lương không cao vẫn tiết kiệm được khối nhờ thứ không phải ai cũng có

Với những người lương chưa cao, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, làm sao kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống ở thành phố đã là điều không đơn giản, vì từ mớ rau đến cân thịt, tiền thuê nhà, tiền xăng,... cái gì cũng đắt đỏ cả.

Thế nên, “lương thấp chẳng tiết kiệm nổi” có thể không phải là một lời ngụy biện trong bối cảnh này. Chỉ có điều, chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp ngoại lệ như vậy.

Dù mới đi làm, thu nhập từ công việc chính lẫn các công việc phụ chỉ ở mức 12-13 triệu/tháng, cô vẫn tiết kiệm được 5 triệu. Bí quyết lại nằm ở thứ không phải ai cũng có: Có nhà Hà Nội.

Ảnh minh họa

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: “Em 22 tuổi mới ra trường thu nhập 12-13 triệu tùy tháng nhưng vì sống cùng bố mẹ ở Hà Nội nên chi phí hàng tháng của em cũng khá nhẹ gánh:

- Gửi mẹ chi tiêu trong nhà: 4 triệu

- Chi tiêu cá nhân (di chuyển, ăn uống lặt vặt, giải trí...): 3-4 triệu

- Tiết kiệm: 5 triệu

Em muốn tiết kiệm để phần nào lo được những chi phí lớn cho bản thân như học lên cao, sau này cưới xin hay ốm đau bệnh tật. Với khoản tiết kiệm này, em tính 1 tháng trích ra mua 1-2 phân vàng, khi nào đủ 1 chỉ thì đổi. Còn lại gửi tiết kiệm, em xác định không cần lãi nhiều, chỉ là để cất đi cho đỡ tiêu. Mọi người cho em hỏi tiết kiệm vậy đã hợp lý chưa, hay có cách nào khác để tối ưu khoản này không ạ?”.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người khen cho cách phân bổ cũng như nỗ lực tiết kiệm của cô gái 22 tuổi này. Bên cạnh đó, không ít người thừa nhận: Đúng là có nhà Hà Nội, không mất tiền thuê, lại được bố mẹ hỗ trợ ăn uống nữa thì nhẹ gánh thật, tranh thủ tiết kiệm là đúng.

“Phân bổ như thế thì hợp lý rồi, giờ cố tăng thu nhập thôi em. Cứ tưởng tượng nếu bây giờ phải đi thuê nhà, phải tự lo hết tiền điện nước, ăn uống thì lương bao nhiêu mới đủ trang trải, nghĩ thế để có động lực phấn đấu thôi chứ còn có bố mẹ hỗ trợ, có nhà ở Hà Nội rồi thì cũng chẳng tội gì ra ngoài đi ở thuê” - Một người khuyên.

“Chi tiêu cá nhân mình thấy đang hơi nhiều, muốn tiết kiệm hơn thì cân nhắc giảm khoản đó, kết hợp với kiếm thêm, tăng thu nhập với đầu tư vào bản thân nữa” - Một người bày tỏ.

“Sướng ghê có nhà Hà Nội, được ở cùng bố mẹ. Chứ tầm này 4 triệu/tháng/người thì có khi chưa đủ tiền ăn chứ chưa tính tiền thuê nhà các thứ, bớt được khoản đó đúng thở phào, lương không cao cũng dễ tiết kiệm hẳn” - Một người bình luận.

Làm sao để tối ưu việc tiết kiệm?

1. Tăng thu nhập, giữ nguyên mức chi tiêu

Tăng thu nhập là điều nhiều người nghĩ tới khi muốn tiết kiệm tiền, tuy nhiên, điều quan trọng mà không ít người lại quên: Phải giữ nguyên mức chi tiêu thì việc tăng thu nhập mới thực sự giúp tăng tỷ lệ tiết kiệm.

Bởi nếu thu nhập tăng mà chi tiêu cũng tăng theo, có khi tỷ lệ tiết kiệm còn giảm vì “bẫy lạm phát lối sống”.

Ảnh minh họa

Nếu đảm bảo tăng thu không tăng chi, thậm chí còn giảm chi thì cách tiếp cận này có thể giúp bạn tiết kiệm được khá tiền. Đây là chiến lược vừa thực tế vừa bền vững, giúp xây dựng quỹ dự phòng, đầu tư và từng bước hướng đến tự do tài chính.

2. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Nguyên tắc “tiết kiệm trước, chi tiêu sau” là nền tảng để tối ưu hóa việc quản lý tiền bạc. Thay vì chờ đến cuối tháng mới xem còn lại bao nhiêu để gửi tiết kiệm, bạn nên tự động trích một khoản nhất định ngay khi nhận lương. Khi số tiền tiết kiệm đã được “đặt riêng”, phần còn lại mới được dùng để chi tiêu, điều này buộc bạn sống trong khả năng thực tế và kiểm soát được thói quen tiêu xài.

Phương pháp này giúp việc tiết kiệm thành thói quen, giảm căng thẳng về tài chính và chuẩn bị nguồn vốn cho những mục tiêu khác, Khi kết hợp với việc theo dõi chi tiêu định kỳ và cắt giảm các khoản lãng phí không cần thiết, nguyên tắc này trở thành công cụ mạnh mẽ để quản lý tài chính thông minh và hiệu quả.