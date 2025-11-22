Xổ số miền Nam: Thêm 3 người trúng đặc biệt vé số Bình Dương, Trà Vinh

Chiều 22-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Minh Nhựt ở TP HCM cho biết một chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 307676) của 5 tờ vé số Bình Dương, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 21-11, đã đến đại lý này đổi thưởng 10 tỉ đồng.

Chủ nhân may mắn trúng đặc biệt 5 tờ vé số Bình Dương đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Tương tự, giải đặc biệt (dãy số 983640) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 21-11, đã lộ diện 2 chủ nhân may mắn trúng 4 vé đặc biệt. Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng này là đại lý vé số Tý và đại lý vé số Bé Quang ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Dương tiếp tục được đại lý vé số Thịnh Phát và đại lý Lý Sang ở xã Tân An Hội và xã Hóc Môn (TP HCM) đổi thưởng.

Đối với vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 21-11, ngoài giải đặc biệt được xác định trúng tại xã Bà Điểm (TP HCM) thì giải an ủi cũng đã tìm ra nơi trúng thưởng là TP HCM. Nơi đổi thưởng là hệ thống đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng, TP HCM.

2 chủ nhân trúng đặc biệt vé số Trà Vinh đã đến đại lý đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Tý, Bé Quang

Giải an ủi vé số Vĩnh Long cũng đã tìm ra chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Duy

Ngoài ra, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải 3 đối với 14 tờ vé số Vĩnh Long.