Xổ số miền Nam: Sáng sớm 31-10, lộ diện thêm nhiều người trúng độc đắc

Sáng sớm 31-10, thông tin Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết kỳ vé K4T10, mở thưởng ngày 22-10 đã xác định được 2 khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 592795) 14 tờ vé số là ông Nguyễn Thanh T. và ông Lê Văn L., cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin 2 nam khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Sóc Trăng

Trong đó, 1 trong 2 khách hàng may mắn nêu trên đã đến đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng giải đặc biệt.

Ký vé trước đó một tuần, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã xác định 2 người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp đã trúng giải đặc biệt là Nguyễn Thị Ngọc Y. và Nguyễn Thị C.

Cũng trong sáng nay, đại lý vé số Phú Vinh đã báo tin vui đến khách hàng may mắn trúng giải 3 (10 triệu đồng/vé) 14 tờ vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 30-10.

Đối với vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 30-10 cũng đã xác định 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt (dãy số 045224) tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt vé số Sóc Trăng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Khách hàng trúng giải ba 14 tờ vé số An Giang đã đến đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đức Hòa, Hậu Nghĩa và Đức Huệ của tỉnh Tây Ninh là những địa bàn thường xuyên có người may mắn trúng đặc biệt đối với vé số truyền thống trong thời gian qua. Đây cũng là một trong những địa bàn có số lượng phát hành vé số nhiều nhất ở khu vực phía Nam.

Hôm nay, xổ số miền Nam mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.