Lương bao nhiêu mới gọi là đủ tiêu hoặc đủ tiết kiệm?

Đây vốn dĩ là một câu hỏi khó tìm được đáp án chung, đúng với tất cả vì mỗi người một nhu cầu, một mức sống và kỳ vọng khác nhau về tài chính. Dẫu vậy, buông lời khẳng định "15 triệu không sống nổi ở Hà Nội", phải chăng là hơi quá? Đâu phải tự nhiên người ta lại bảo khéo ăn thì no, khéo co thì ấm?

Bàn về chủ đề này, "cư dân Threads" đang khá sôi nổi tranh luận. Tất cả bắt đầu từ bài đăng vỏn vẹn đúng 1 dòng: "Giờ mới nhận ra lương 15 triệu không sống nổi ở Hà Nội...".

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người tỏ ra bất bình. 15 triệu/tháng với người còn độc thân thì không thể gọi là "không sống nổi", không ít gia đình còn đang nuôi con nhỏ với mức thu nhập 15-17 triệu/tháng. Chừng đó mà không đủ thì chỉ có thể do bản thân không biết quản lý chi tiêu, chứ chẳng thể "đổ tại" cho việc ở Hà Nội.

Trung bình phản ứng của cộng đồng mạng với lời khẳng định "15 triệu không sống nổi ở Hà Nội" (Ảnh chụp màn hình)

"Không học cách tiết kiệm, giữ tiền thì 15 triệu hay 50 triệu, ở Hà Nội hay ở quê cũng vẫn là không đủ. 15 triệu tiêu một kiểu đến lúc tăng thu nhập lại tiêu kiểu khác, nhu cầu thì ngày càng nhiều hơn, nên nếu thấy 15 triệu không sống nổi ở Hà Nội thì mời bạn về quê thử xem, thử 1 tháng thôi cũng được, xem có đủ tiêu với 15 triệu không hay vẫn hết?" - Một người phân tích.

"Tư duy đổ lỗi kiểu này thì mình nói thật, bạn không khá lên được đâu. Đầy nhà thu nhập 15-17 triệu mà người ta còn đang nuôi con nhỏ ở Hà Nội kia kìa" - Một người thẳng thắn.

"15 triệu ở Hà Nội thì hơi khó tiết kiệm thôi chứ làm gì đến mức không sống nổi. Tiêu gì kinh thế trời?" - Một người bày tỏ quan điểm.

"Không sống nổi này là do cách mình tiêu tiền chứ không phải do môi trường, chỗ ở. Đã kém rồi mà còn hay đổ thừa nữa" - Một người khác khá bức xúc.

Làm sao để cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm được tiền?

Trong bối cảnh giá cả leo thang và thu nhập nhiều khi không tăng kịp tốc độ chi tiêu, việc học cách tiết kiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tiết kiệm không chỉ là "bớt xài" mà còn là nghệ thuật quản lý tài chính để mỗi đồng tiền chi ra đều mang lại giá trị thiết thực.

Ảnh minh họa

Dưới đây là 3 gợi ý để cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm hiệu quả mà không khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt.

1. Theo dõi chi tiêu và đặt giới hạn cho từng khoản

Bước đầu tiên để tiết kiệm là phải nắm rõ dòng tiền ra vào. Hãy ghi lại mọi khoản chi, dù nhỏ như ly cà phê sáng hay vé xe buýt. Sau vài tuần, bạn sẽ nhận ra thói quen "rò rỉ" tài chính của mình nằm ở đâu. Khi đã có cái nhìn tổng quan, hãy đặt giới hạn chi tiêu cho từng nhóm nhu cầu: Ăn uống, mua sắm, giải trí,... và tuân thủ nghiêm ngặt.

Khi chi tiêu được "đặt khung giới hạn", bạn không còn bị cuốn theo cảm xúc hay quảng cáo, từ đó quá trình tiết kiệm cũng dễ vào guồng hơn.

2. Ưu tiên nhu cầu thật sự thay vì mong muốn nhất thời

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người khó tiết kiệm là nhầm lẫn giữa "cần" và "muốn".

Ảnh minh họa

Nhu cầu thật sự là những thứ bạn không thể thiếu để duy trì cuộc sống cơ bản, còn mong muốn chỉ là cảm xúc nhất thời khi nhìn thấy một món đồ đẹp, một quảng cáo hấp dẫn hay lời rủ rê từ bạn bè. Để kiểm soát điều này, hãy áp dụng nguyên tắc "chờ 48 giờ": Nếu sau 2 ngày bạn vẫn thấy cần món đồ đó, hãy mua; còn nếu quên mất thì rõ ràng, đó chỉ là một ham muốn thoáng qua.

Ngoài ra, cũng đừng chi tiêu chỉ để "chạy theo người khác", vì như vậy sẽ chỉ khiến mình cạn túi nhanh hơn. Khi biết rõ điều gì thực sự quan trọng với mình, bạn sẽ chi tiêu ít hơn mà vẫn thấy đủ đầy.

3. Tự động hóa việc tiết kiệm ngay khi có thu nhập

Một sai lầm phổ biến là chờ "dư tiền" mới bắt đầu tiết kiệm. Nhưng thực tế, tiền hiếm khi "dư" nếu bạn không chủ động tách nó ra từ đầu.

Hãy thiết lập việc chuyển tự động một phần thu nhập sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-20% cũng được. Số tiền đó nên được xem như "chi phí bắt buộc", tương tự tiền điện hay tiền nhà, và không được phép đụng vào nếu không có lý do chính đáng. Khi phần tiết kiệm được tự động hóa, bạn buộc bản thân phải sống trong giới hạn còn lại. Điều này giúp hình thành kỷ luật tài chính và tránh tiêu xài vượt mức. Theo thời gian, khoản tích lũy nhỏ sẽ trở thành nền tảng cho các mục tiêu lớn hơn sau này.