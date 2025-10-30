Nữ đại gia BĐS quyền lực vừa góp 13,7 triệu bảng Anh cho đại học Oxford: Đứng sau tòa tháp cao thứ 3 Việt Nam và loạt khu đô thị "khủng"

Ngày 29/10/2025, tại Đại học Oxford, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã góp 13,7 triệu bảng Anh trong tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh cho Quỹ Học bổng Tiên phong. Quỹ Học bổng này sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tính đến ngày 30/10 ở mức 4,6 tỷ USD và là người giàu thứ 879 trên thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là người giàu thứ 879 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Ảnh: Forbes

Sự bứt phá tài sản kể từ đầu năm 2025 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, nổi bật là đà tăng của cổ phiếu VJC của Vietjet Air – nơi bà làm Chủ tịch HĐQT và cổ phiếu HDB của HDBank – bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, trong khối tài sản của bà Thảo không thể không kể đến bất động sản. Bà Thảo cũng là một trong những "đại gia" bất động sản với những thương vụ M&A đình đám.

Năm 2005, Tập đoàn Sovico - lúc đó bà Thảo giữ vị trí Phó Chủ tịch đã đánh dấu bước tiến vào lĩnh vực bất động sản bằng việc mua lại dự án Furama Resort Đà Nẵng, một khu nghỉ dưỡng 5 sao, với 198 phòng

Năm 2007, bà Thảo đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư cho các dự án bất động sản. Dự án đầu tiên làm nên tên tuổi của Phú Long là khu đô thị Dragon City có quy mô 65ha tại TP. HCM với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD.

Tại TP.HCM, bên cạnh Dragon City, Phú Long cũng tập trung đầu tư từ khu nam tới khu đông, triển khai dự án khu phức hợp Dragon Riverside City và khu đô thị Dragon Village.

Ở thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Sovico - khi này bà Thảo giữ chức Chủ tịch tiếp tục đầu tư vào dự án căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Condotel Đà Nẵng đồng thời thâu tóm 2 dự án nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa là L'Alyana Ninh Van Bay (quy mô 40ha) và dự án Ana Mandara (quy mô 26.000m2).

Năm 2019, tại Phú Quốc, nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam triển khai một "siêu" dự án nghỉ dưỡng là L'Alyana Senses World, do Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 219ha trải dài 1,5km bờ biển phía tây đảo Phú Quốc.

Song song với giai đoạn này, bà Thảo bắt tay với một doanh nghiệp thuộc Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất để triển khai dự án Hạ Long Star, có quy mô lên đến 125ha, tổng vốn đầu tư lên đến 550 triệu USD.

Một thương vụ đình đàm khác vào năm 2020 là thâu tóm được dự án Splendora, gần đây đổi tên thành Mailand Hanoi City. Hiện các pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Sovico – nơi bà Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT đang nắm 100% cổ phần tại dự án này.

Vị trí dự án Splendora, gần đây đổi tên thành Mailand Hanoi City.

Khu đô thị Splendora có diện tích 264,13 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2,57 tỷ USD. Dự án được xây dựng với mật độ chỉ 14%, diện tích cây xanh 63,6 ha (chiếm 24%), diện tích đất giáo dục 13,1 ha, diện tích đất công cộng 16,5 ha.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có 6.440 căn hộ chung cư và 1.311 biệt thự, nhà liền kề với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD.

Sau gần 2 thập kỷ triển khai xây dựng, hiện dự án Mailand Hanoi City đã hoàn thành, đưa vào sử dụng một phần dự án chung cư, khu biệt thự, trường học...

Mới đây, một dự án nổi bật khác được bà đặc biệt kỳ vọng là Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC). Tòa tháp này vừa được khánh thành và ra mắt vào ngày 19/8/2025.

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m2.

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m2, trong đó 87.000 m2 là văn phòng hạng A, phần còn lại cho trung tâm thương mại, nhà hàng và tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED Gold với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh.

Bà Thảo cũng kỳ vọng tòa tháp Saigon Marina IFC sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

Dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, hệ sinh thái đầu tư của bà đã tiến rất nhanh trong lĩnh vực bất động sản, ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường và khẳng định vị thế của một "đại gia" thực thụ.