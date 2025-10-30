2 cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng lập đỉnh mới, Vietjet chạm mốc 200.000 đồng/cp ngang ngửa Vingroup

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tính đến hết ngày 29/10, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã đạt 4,6 tỷ USD , tăng 240 triệu USD (khoảng 6.300 tỷ đồng), xếp thứ 878 trên thế giới.

Tại phiên giao dịch sáng 30/10 (cập nhật lúc 10:44), cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet tăng vọt lên mức 201.000 đồng/cp , qua đó thiết lập mức giá cao nhất lịch sử mới. Sau đó, cổ phiếu này hạ nhiệt, về quanh 198.000 đồng/cp.

Chuỗi phiên tăng giá liên tiếp giúp vốn hóa Vietjet vọt lên hơn gần 119.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm.

Không chỉ có cổ phiếu VJC, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank) do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó Chủ tịch HĐQT cũng có đà tăng tốt, giao dịch ở mức quanh 34.000 đồng/cp, cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với sự bứt phá của cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng tốc nhanh chóng.

Chi tiết, chỉ riêng trong phiên sáng 30/10, bà Thảo đã "bỏ túi" thêm gần 1.500 tỷ đồng .

Ở mức giá xấp xỉ 200.000 đồng, hiện Vietjet là một trong những cổ phiếu có thị giá cao top đầu trên TTCK, thấp hơn một chút so với Vingroup, đang dao động trong khoảng 200-210.000 đồng.