Giá bạc quay đầu giảm sau khi bất ngờ tăng vọt

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.814.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.870.000 đồng/lượng (bán ra). Giá bạc đã có vài phiên biến động khó lường trong tuần qua, rơi cực sâu trong phiên 28/10, rồi tăng vọt lên hơn 1,9 triệu đồng/lượng trong phiên 29/10, sau đó lại giảm xuống trong phiên hôm nay.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng giảm, có giá 48.373.212 đồng/thỏi (mua vào) và 49.866.542 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:08 ngày 30/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 47,5 USD/ounce.

Trong phiên 29/10, có thời điểm bạc tăng vọt lên trên 48 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng khi hoạt động mua kỹ thuật gặp phải những diễn biến chính sách mới, sau đo lại giảm xuống.

Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống phạm vi mục tiêu 3,75 đến 4,00% và báo hiệu sự kết thúc của việc bán tháo bảng cân đối kế toán sau tháng 11 với việc giảm chứng khoán kết thúc vào ngày 1 tháng 12, một động thái cắt giảm lãi suất ngắn hạn thực tế và nới lỏng các điều kiện thanh khoản có lợi cho các kim loại không sinh lời.

Việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đang diễn ra đã trì hoãn các bản công bố kinh tế quan trọng, khiến thị trường nhạy cảm hơn với từng điểm dữ liệu. Các nhà giao dịch cũng theo dõi cuộc họp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để tìm ra khuôn khổ thương mại có thể tạm dừng thuế quan mới của Hoa Kỳ và các biện pháp hạn chế đất hiếm của Trung Quốc, điều này sẽ hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuần trước, bạc đã giảm hơn 6% do chốt lời sau một đợt tăng kỷ lục, góp phần thiết lập sự phục hồi kỹ thuật hiện tại.