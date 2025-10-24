Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Chị Nguyễn Thanh Loan (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trước giờ chị chỉ đầu tư vàng , nhưng gần đây giá cao quá, lại khó mua bán, chị bắt đầu tìm hiểu bạc, thấy cũng có tiềm năng nên đã chuyển sang đầu tư bạc từ tháng 5.

"Trước đây tôi chỉ tin tưởng vàng nhưng khi tìm hiểu thì thấy giá bạc liên tục tăng. Một số thương hiệu lớn có bạc thỏi chuyên để đầu tư, không khác gì mua vàng nên tôi đã thử mua", chị Loan kể.

Theo chị Loan, chị mua 12kg bạc thỏi từ tháng 2/2025, lúc đó giá chỉ 33,5 triệu đồng/kg. Đến nay, giá bạc tôi bán ra đã được hơn 49 - 51 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), lãi tới 15,5 triệu đồng mỗi kg. Tính ra lời hơn gửi tiết kiệm mà thanh khoản cũng rất dễ, chỉ cần mang bạc ra cửa hàng, 5 phút là giao dịch xong.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết nên đầu tư vàng hay bạc. (Ảnh minh hoạ).

Nên đầu tư vàng hay bạc?

Theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư thời gian gần đây chuyển sang mua bạc do giá vàng trong nước tăng nhanh nhưng mua vàng không dễ vì nguồn cung vàng miếng lẫn vàng nhẫn nhiều thời điểm khan hiếm, muốn mua phải xếp hàng, bốc số và bị giới hạn số lượng mua.

Tại những thời điểm biến động mạnh, chênh lệch giữa giá mua - bán vàng rất lớn, lên đến 2-3 triệu đồng/lượng, chưa kể giá vàng miếng SJC đang cao hơn 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới, mức chênh này của vàng nhẫn 9999 là 14 triệu đồng/lượng, nên mua vàng lúc này sẽ đối diện với nhiều rủi ro.

Chuyên gia Trần Duy Phương phân tích: Giá vàng đã tăng quá nhanh và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới nên mua bạc lúc này là lựa chọn tốt hơn. Hiện giá bạc cũng biến động song song với giá vàng và cũng được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính hiệu quả.

Mức sinh lời của bạc không thua vàng nếu xét theo tỷ lệ tăng giá. Với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều (giá bạc hiện chỉ bằng khoảng 1% giá vàng), nhà đầu tư có thể phân bổ vốn linh hoạt hơn. Chẳng hạn, với 120 triệu đồng, có thể mua gần 85 lượng bạc. Nếu bạc tăng giá 1%, mức lợi nhuận vẫn tương đương vàng là khoảng 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạc tăng mạnh hơn, như từng xảy ra trong một số giai đoạn, biên độ lãi có thể vượt xa.

Lãnh đạo một ngân hàng cho hay, sau khi đạt đỉnh 50 USD/ounce vào năm 2011, giá bạc chưa phá đỉnh lần nào và đang quẩn quanh ở ngưỡng 37 USD/ounce. Trong khi đó từ năm 2011 đến nay, giá vàng thế giới đã hơn 30 lần phá đỉnh.

Đây cũng là yếu tố khiến cho giới đầu tư đặt kỳ vọng vào bạc, nhất là khi giá một lượng vàng đã quá cao so với thu nhập của đại đa số người dân.

Cũng theo vị này, các tính năng hóa lý của bạc gần giống với vàng; ngoài nhu cầu tích trữ, kim loại này được ứng dụng và sử dụng trong sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, đặc biệt trong chế tạo năng lượng chuyển đổi xanh như làm pin năng lượng mặt trời, pin xe hơi...

"Trong tương lai, bạc sẽ phục vụ cho cả sản xuất công nghiệp, làm phương án tích sản mới khi giá vàng tăng cao và nguồn cung ngày càng hạn chế. Ngay tại quốc gia vốn chuộng vàng như Ấn Độ, nhiều người cũng có thói quen tích sản bạc bên cạnh vàng", vị này nói.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, trong trường hợp có nguồn vốn nhàn rỗi và gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường vàng , nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển hướng sang bạc. Tuy nhiên, giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc không kiểm soát tốt rủi ro có thể đối mặt với khoản thua lỗ đáng kể.

Ngoài ra, theo ông Long, việc đầu tư bạc tại Việt Nam hiện nay vẫn gặp một số rào cản như thị trường chủ yếu giao dịch thông qua các sản phẩm trang sức hoặc sưu tầm; bạc thỏi phục vụ mục đích đầu tư mới chỉ xuất hiện gần đây. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh bạc còn hạn chế, khiến việc mua bán chưa thật sự thuận tiện và có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản cũng như giá trị đầu tư.

Cùng với đó, yếu tố chất lượng và bảo quản bạc cũng cần được lưu ý. Bạc dễ bị oxy hóa, nếu không bảo quản đúng cách sẽ làm giảm giá trị. Trong khi đó, thị trường lại thiếu tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, khiến việc xác định chất lượng bạc trở nên khó khăn.

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân cũng nhận định, đây là kênh đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Khác với vàng có tính thanh khoản cao, bạc gặp khó khăn trong khâu bán lại. Một số đơn vị cam kết mua lại sản phẩm nhưng nếu lượng bán ra lớn, họ có nguy cơ phá sản như nhiều doanh nghiệp vàng - trang sức từng đối mặt", ông nêu.

Ông Huân khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng do biến động giá bạc khó lường, chất lượng sản phẩm không đồng đều và thanh khoản thấp. Ông đề xuất Nhà nước cần quy định chặt chẽ đơn vị được phép kinh doanh bạc thỏi, bạc nguyên liệu để tránh tình trạng đầu cơ gây méo mó thị trường.

"Khi người dân đổ xô vào các kênh đầu cơ như vàng, bạc, nguồn lực xã hội sẽ bị phân tán, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Rủi ro khi đầu tư bạc còn lớn hơn nhiều so với vàng, từ thanh khoản, chất lượng đến biến động giá", chuyên gia nhấn mạnh.