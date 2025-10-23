Lo giá vàng giảm nữa, nhiều người tiếp tục mang đi bán

Xu hướng bán vàng bắt đầu rõ rệt từ khi giá vàng giảm mạnh vào cuối chiều 21/10. Hôm nay, tuy đà lao dốc đã dừng lại nhưng diễn biến trồi sụt của kim loại quý khiến nhiều người vẫn lo giá còn giảm tiếp nên quyết định mang vàng đi bán để tranh thủ ''chốt lời''.

Người dân bán vàng được cửa hàng mời vào giao dịch ngay, không phải xếp hàng chờ.

Có mặt trên 'phố Trần Nhân Tông, anh Lương Xuân Thụy (phường Bồ Đề) cho biết đang có nhu cầu bán 3 lượng vàng do đang cần tiền và thấy giá vừa giảm mạnh. Theo anh Thụy, vợ chồng anh tích cóp được 7 lượng vàng, song đã bán 4 lượng từ thời điểm tháng 11/2024 với giá khoảng 85 triệu đồng/lượng để lấy tiền gửi tiết kiệm.

"Còn 3 lượng vàng tôi định chờ giá giảm thêm mới bán chốt lời nhưng sau khi thấy phiên giảm mạnh hôm qua, tôi lo xu hướng điều chỉnh sẽ tiếp diễn nên quyết định bán nốt. Hôm qua, tôi đã định bán rồi nhưng thấy giá giảm sâu quá nên cố chờ thêm, dù khá sốt ruột. Rất may hôm nay giá không còn giảm sốc nữa nên tôi tranh thủ bán luôn, đề phòng giá giảm trở lại. Với mục đích chỉ để tích trữ tài sản thì tôi đã khá hài lòng, vì thời điểm tôi mua vào năm 2023 là khoảng 67 triệu đồng/lượng, như vậy bây giờ tôi đã lãi gấp đôi", anh Thụy nói.

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Đạo (phường Hoàn Kiếm) cũng mang 5 chỉ vàng đã mua từ năm 2023 đi bán vì sợ giá còn giảm nữa.

"Tôi tự đặt ra mục tiêu chốt lãi cho mình chứ cũng không nắm giữ quá lâu. Vì thế khi thấy thị trường biến động, giá giảm sâu và được dự báo còn giảm tiếp thì tôi quyết định bán ngay", ông Đạo nói.

Người dân mang vàng đi bán 'chốt lời' khi thấy giá vàng trồi sụt, biến động mạnh.

Trong khi đó, mặc dù cũng tỏ ra e ngại với phiên "bốc hơi" 5 triệu đồng/lượng gần đây của giá vàng nhưng anh Hoàng Minh Tuấn (phường Hà Đông) vẫn quyết định ''ôm'' vài chỉ vàng nhẫn . Anh Tuấn kể, mới chỉ vài ngày trước, anh mua được 2 chỉ vàng nhẫn với giá trên 16 triệu đồng/chỉ, sang hôm sau đã lỗ vài trăm nghìn do giá giảm mạnh.

"Khi giá đang trên đà tăng thì chỉ muốn cửa hàng bán nhiều hơn để mỗi lần mua 1, 2 lượng cho bõ công xếp hàng. Nhưng rồi ngẫm lại thấy may mắn vì mua ít nên thua lỗ chút thôi. Sau phiên giảm vừa rồi, tôi cũng dè chừng hơn với vàng, tuy nhiên nhận thấy số lượng mình giữ hiện không nhiều và cũng nhằm mục đích tích trữ tài sản nên tôi không muốn bán hết. Bán thì dễ nhưng lúc mua rất khó vì giá dù có giảm nhưng vẫn quá cao", anh Tuấn nói.

Người dân xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Hôm nay, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu thông báo mỗi khách được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, nhận vàng sau khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, cửa hàng áp dụng chính sách mỗi khách chỉ được mua 1 lần trong vòng 2 ngày nhằm ''ổn định cung - cầu''. Khách hàng thanh toán xong sẽ nhận giấy hẹn lấy vàng.

Còn Bảo Tín Mạnh Hải cho phép khách hàng mua tối đa 10 chỉ vàng nhẫn, có hàng sau 30 - 35 ngày. Riêng Phú Quý và Doji vẫn thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng SJC.

Theo ghi nhận của PV, bên cạnh người bán thì vẫn còn nhiều người xếp hàng chờ mua vàng với kỳ vọng giá sẽ sớm hồi phục.

Cảnh báo về việc ''lướt sóng'' vàng trong thời điểm giá đang quá cao, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính nhận định, thời điểm này, nhà đầu tư cần thận trọng. Khi giá vàng tăng quá nhanh, các tổ chức hoặc nhà đầu tư lớn có thể bán ra để chốt lời, khiến giá điều chỉnh giảm bất ngờ. Nếu mua vào ở vùng giá quá cao, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chịu thua lỗ khi giá giảm.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, không nên “lướt sóng” vàng ở thời điểm biến động mạnh như hiện nay.

Còn TS Ngô Trí Long nêu một nghịch lý đang tồn tại ở thị trường vàng Việt Nam đó là việc giá trong nước chênh lệch so với thế giới tới 10-11%, tương đương khoảng 18 triệu đồng/lượng. Theo vị chuyên gia này, chênh lệch giá cao tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư muốn ''lướt sóng'' vàng.

Cập nhật đến 15h ngày 23/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 146,5 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, tuy không còn lao dốc mạnh như hôm qua (22/10) nhưng giá vàng vẫn thể hiện sự thất thường và được nhiều người dự báo còn giảm tiếp. Đáng nói là sự điều chỉnh của các cửa hàng đã khiến khoảng cách giữa giá mua - bán lên tới 3,5 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro về phía người mua.