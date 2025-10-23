Giá vàng tăng sốc, doanh nghiệp vàng làm ăn ra sao?

Lúc 14 giờ chiều 23-10, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 147,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Đây cũng là mức giá niêm yết của Công ty PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu.

Tại Phú Quý, tập đoàn này mua vào vàng miếng SJC thấp hơn 500.000 đồng nhưng bán ra vẫn bằng với các công ty khác là 149,5 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết mua vào 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 148,7 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 800.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới. Tính tới 14 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng trở lại lên 4.117 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD mỗi ounce so với buổi sáng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thời gian qua, giá vàng trong nước biến động mạnh theo hướng liên tục đi lên rồi liên tiếp lập đỉnh, thị trường chủ yếu sôi động ở phân khúc vàng miếng, vàng nhẫn. Trong khi đó, thị trường vàng trang sức lại trầm lắng, dù vậy kết quả kinh doanh của công ty vàng vẫn tăng mạnh.

Giá vàng tăng trở lại vào chiều nay

Theo kết quả kinh doanh của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), riêng trong quý III/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 8.136 tỉ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỉ đồng (tăng mạnh 129,7% so với cùng kỳ).

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2025, dù sức mua thị trường trang sức yếu do giá vàng tăng cao, doanh thu bán lẻ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 5,1% so với cùng kỳ.

"PNJ duy trì được kết quả khả quan này nhờ số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ; chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo xu hướng và nhu cầu thị trường đang thay đổi" – đại diện PNJ nêu.

Đáng chú ý, tỉ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 65,6%, tăng 11% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh khả quan cũng giúp cổ phiếu PNJ tăng mạnh trong phiên ngày 23-10, lên mức 92.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 5% so với phiên trước.

Doanh thu vàng 24K đóng góp khoảng 24% vào tổng doanh thu 9 tháng của Công ty PNJ



