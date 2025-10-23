Giá bạc tiếp đà giảm

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang sau khi lao dốc mạnh, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.904.000 đồng/lượng (bán ra). Điều này kéo theo giá bạc lỗ 9% trong vòng 1 tuần qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng tăng mạnh, có giá 49.253.210 đồng/thỏi (mua vào) và 50.773.206 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:55 ngày 23/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống còn 48,2 USD/ounce.

Giá bạc đã giảm xuống dưới mức 48,5 USD/ounce vào thứ Ba (22/10), duy trì mức bán tháo 7% từ phiên trước khi các thị trường xem xét liệu đợt tăng giá gần đây của kim loại này có đẩy nó vào vùng quá mua hay không.

Giá bạc tại các sàn giao dịch lớn đã tăng gần 40% kể từ cuối tháng 9 và đạt mức cao kỷ lục là 54,5 đô la một ounce vào ngày 17 tháng 10. Các chuẩn mực kim loại quý đã tăng vọt khi chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, căng thẳng địa chính trị gia tăng trên toàn thế giới và thâm hụt tài chính không bền vững của các nền kinh tế lớn đã thúc đẩy các nhà đầu tư và chính phủ đổ xô vào ngoại tệ mạnh và vàng thỏi như một kho lưu trữ giá trị ưa thích.

Đợt tăng giá đã được khuếch đại đối với bạc trong bối cảnh các khoản đặt cược dài hạn lạc quan vào việc sử dụng công nghiệp của nó cho xe điện, trung tâm dữ liệu và các trang trại quang điện bên cạnh việc nguồn cung hạn chế tại các kho tiền ở London và Thượng Hải.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược”, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, bạc hiện là nguyên liệu đầu vào rất quan trọng cho các ngành sản xuất năng lượng xanh nên nhìn về dài hạn nhu cầu chắc chắn sẽ tăng lên.

“Xu hướng mua bạc và tích lũy trong thời gian tới chắc chắn là một xu hướng tăng trưởng bền vững. Hiện nay, thế giới và Việt Nam cùng hướng tới Net Zero. Vì vậy, trong vòng 30 - 40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian”, ông Huy nêu quan điểm.