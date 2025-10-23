Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cảnh giác cao với các đầu số điện thoại sau

VPBank khuyến cáo khách hàng hết sức cảnh giác với những kịch bản dù không mới nhưng luôn được kẻ gian sử dụng một cách uyển chuyển, linh hoạt, đánh vào lòng tin như dưới đây:

- Giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến sản phẩm tài chính như nhận khoản tiền đang chuyển về, hỗ trợ mở khóa tài khoản (do chính kẻ gian đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa), hỗ trợ kiểm tra giao dịch trên thẻ tín dụng, đăng ký sinh trắc học cho tài khoản, hỗ trợ xử lý nợ xấu, mời khoản vay lãi suất thấp một cách phi lý…

- Giả danh bên thứ 3 để gọi đến khách hàng với các kịch bản quen thuộc: thu phí phát hành thẻ, thu phí VAT, thu phí chuyển phát..

- Giả danh cơ quan chức năng như thuế, BHXH, công an, nhân viên điện lực để hỗ trợ người dân cài đặt app hoặc nâng cấp tài khoản (VNeiD, VSSiD…)

- Giả danh các công ty lớn để mời tải app các chương trình khách hàng thân quen, thông báo tặng quà tri ân (Vietnam Airlines, Thế giới di động, Điện máy xanh…)

- Giả danh là cán bộ điều tra, lời lẽ có tính chất đe dọa và yêu cầu chuyển tiền tới tài khoản của cơ quan công an để chứng minh sự trong sạch.

Kịch bản lừa đảo có thể rất tinh vi, đa dạng, lồng ghép nhiều thông tin cá nhân để tạo sự tin tưởng, tuy nhiên đều chỉ quy về hai hành động:

- Lừa đảo cài đặt app giả mạo vào thiết bị cá nhân để thông qua đó chiếm quyền sử dụng thiết bị của người dùng

- Lừa đảo cung cấp dãy số thẻ ở mặt trước và mã CVV/CVC ở mặt sau thẻ, mã OTP hoặc lừa người dùng thực hiện sinh trắc học để hoàn tất giao dịch

VPBank khuyến cáo người dùng hết sức cảnh giác trước khi thực hiện các tác vụ nói trên. Đặc biệt chú ý những điểm sau:

- Cảnh giác cao khi có liên hệ từ các đầu số điện thoại lạ gọi đến: 024x, 028x, 059x hoặc kết bạn từ người lạ qua zalo, facebook..

- Chỉ cài app trên chợ ứng dụng (Google Play hoặc Appstore), tuyệt đối không cài từ đường link được gửi tới.

- Trước khi thực hiện sinh trắc học để xác thực giao dịch cần kiểm tra kỹ lại giao dịch mình đang thực hiện là giao dịch gì.

- Tuyệt đối không cung cấp dãy số thẻ ở mặt trước và mã CVV/CVC ở mặt sau thẻ, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.



