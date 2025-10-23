Người phụ nữ đến chi nhánh Agribank chuyển 130 triệu đồng để "thoát tội rửa tiền": Ngân hàng từ chối, lập tức báo công an

Theo cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng, ngày 20/10, lực lượng Công an xã Thanh Miện đã phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Thanh Miện, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, giúp một người phụ nữ thoát khỏi "bẫy lừa đảo" phút chót.

Theo thông tin ban đầu, bà P.T.P, trú tại xã Hồng Châu (TP Hải Phòng), nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng này nói rằng bà có liên quan đến một vụ án rửa tiền và phải chuyển tiền nếu không sẽ về tận nhà để bắt. Lo sợ, bà P.T.P lập tức mang sổ tiết kiệm 130 triệu đồng của mình đến chi nhánh Agribank xã Thanh Miện để thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo.

Bà P. đã mắc "bẫy" của các đối tượng lừa đảo. (Nguồn: Công an TP Hải Phòng)

Tuy nhiên, khi đến ngân hàng, các nhân viên Agribank phát hiện bà có nhiều biểu hiện bất thường nên đã nhanh trí báo cho Công an xã Thanh Miện. Chỉ ít phút sau, lực lượng công an có mặt, tìm hiểu sự việc và giải thích rõ cho bà P.T.P về chiêu trò lừa đảo "mạo danh công an" – một thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi mất cảnh giác.

Nhờ phản ứng nhanh của ngân hàng và công an địa phương, 130 triệu đồng của bà P.T.P đã được giữ an toàn, không rơi vào tay kẻ gian.

Công an đã ngay lập tức đến làm việc và giải thích cho bà P. (Nguồn: Công an TP Hải Phòng)

Hiện nay, các vụ lừa đảo qua mạng đang ngày càng gia tăng với nhiều chiêu thức tinh vi hơn: giả danh cơ quan pháp luật, gửi đường link kiểm tra tài khoản phạm tội, dọa bắt giữ,… chỉ nhằm khiến nạn nhân sợ hãi mà tự nguyện chuyển tiền.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền cho bất kỳ ai lạ. Nếu nhận được các cuộc gọi, tin nhắn khả nghi, hãy bình tĩnh kiểm tra lại và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.