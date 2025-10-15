Người phụ nữ ở Lâm Đồng bất ngờ được một tài khoản ngân hàng tại Agribank chuyển 100 triệu đồng

Vào sáng cùng ngày, Công an xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Nguyễn Bích Hoa thường trú tại Thôn 9, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng về việc nhận được 100 triệu đồng do một tài khoản Ngân hàng Agribank chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đạ Huoai đã nhanh chóng tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua xác minh, xác định người chuyển nhầm tiền là chị Đỗ Thị Nhung thường trú tại xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Công an xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả số tiền trên cho chị Đỗ Thị Nhung. Sau khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Nhung rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đạ Huoai và chị Hoa đã hỗ trợ kịp thời, giúp chị nhận lại tài sản của mình.

Chị Nguyễn Nguyễn Bích Hoa chia sẻ: “Bản thân và gia đình thường xuyên theo dõi các bản tin, bài viết tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đặc biệt là những cảnh báo về thủ đoạn 'chuyển tiền nhầm' nên khi nhận được số tiền lạ, chị đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo và nhờ hỗ trợ”.

Qua sự việc trên, Công an xã Đạ Huoai khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản để tránh nhầm lẫn; trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, tránh bị lợi dụng hoặc vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng