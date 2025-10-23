Sacombank mang ‘trường học tài chính số’ đến với sinh viên trên toàn quốc

Đây là nền tảng học tập trực tuyến miễn phí, tích hợp kiến thức tài chính, kỹ năng số và tinh thần sống xanh, đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập – phát triển – cống hiến vì tương lai.

Hành trang cho sinh viên trong kỷ nguyên số

Cổng thông tin "Thanh niên Xanh – Hành động nhanh" cung cấp kho học liệu phong phú về tài chính cá nhân, ngân hàng số, kỹ năng quản lý chi tiêu, đầu tư cơ bản và chuyển đổi số, được biên soạn dễ hiểu, trực quan, gần gũi với sinh viên. Đồng thời, nền tảng còn hợp tác với nhiều đơn vị đào tạo uy tín trên toàn quốc để cung cấp miễn phí các khóa học trực tuyến và kỹ năng mềm thiết yếu.

Đặc biệt, sinh viên hoàn thành khóa học trực tuyến sẽ nhận chứng nhận chính thức từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam – một điểm cộng thiết thực giúp bổ sung vào hồ sơ cá nhân, học bổng hoặc ứng tuyển sau này. Đây không chỉ là minh chứng cho nỗ lực học tập, mà còn là "tấm vé" mở ra nhiều cơ hội mới cho sinh viên trong hành trình phát triển sự nghiệp. Đồng thời, Cổng thông tin còn mang đến các hoạt động tương tác như đố vui, bài tập thực hành, cộng đồng học tập trực tuyến, giúp việc học trở nên thú vị, dễ ghi nhớ.

Trong thời gian tới, nền tảng sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hấp dẫn như gamification – vừa học vừa chơi, nhận thưởng thú vị thông qua các trò chơi kiến thức tài chính; hay giả lập sàn giao dịch ảo để sinh viên thử sức quản lý và ra quyết định đầu tư chứng khoán, crypto trong môi trường mô phỏng an toàn, trực quan, từ đó tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào thị trường thực tế.

Ngoài ra, điểm nổi bật của nền tảng còn nằm ở việc gắn kết kiến thức tài chính số với phong trào "Thanh niên Xanh". Không chỉ học tập, sinh viên còn được truyền cảm hứng hành động vì môi trường và cộng đồng: quản lý chi tiêu bền vững, tham gia tình nguyện, chung tay xây dựng lối sống có trách nhiệm với xã hội.

Sacombank – người bạn đồng hành của thanh niên Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Sacombank là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển dịch vụ tài chính hiện đại, đồng thời luôn chú trọng đồng hành cùng sinh viên và thế hệ trẻ.

Việc ra mắt Cổng thông tin Tài chính số lần này tiếp tục khẳng định cam kết ấy, khi mang đến công cụ học tập và nâng cao hiểu biết tài chính miễn phí cho sinh viên. Đồng thời, thông qua đó ngân hàng khuyến khích giới trẻ lựa chọn lối sống hiện đại, an toàn, gắn thanh toán số với tinh thần sống xanh, bền vững.

Đại diện Sacombank chia sẻ: "Sacombank tin rằng thế hệ sinh viên hôm nay không chỉ là người sử dụng dịch vụ ngân hàng trong tương lai, mà còn là lực lượng tiên phong kiến tạo xã hội số và phát triển đất nước bền vững. Cổng thông tin Tài chính số là cách chúng tôi trao cho các bạn công cụ, kiến thức và niềm cảm hứng để hành động từ hôm nay".