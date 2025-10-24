Vietcombank, VPBank, MSB,…đồng loạt phát cảnh báo khách hàng

Mới đây, ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội đang diễn ra với tần suất dày đặc và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo nhà băng này, các đối tượng thường mua bán dữ liệu cá nhân, lấy số điện thoại của người dùng rồi giả danh nhân viên ngân hàng tiếp cận, mời chào phát hành thẻ cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Dưới chiêu thức "nâng hạng thẻ để hưởng quyền lợi đặc biệt", khách hàng được hướng dẫn phát hành thẻ ghi nợ quốc tế (Debit), nộp tiền để duy trì số dư tài khoản hoặc thực hiện chi tiêu nhằm đủ điều kiện xét cấp thẻ cao cấp. Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng lừa đảo dễ dàng thao túng tâm lý nạn nhân, khiến họ vô tình tiết lộ thông tin nhạy cảm như số thẻ, ngày phát hành, mã OTP hay mã CVV – từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Vietcombank cho biết đây là thủ đoạn giả mạo phổ biến đã được ngân hàng liên tục cảnh báo trên các kênh truyền thông chính thức, website và tin nhắn tới khách hàng. Ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP hoặc đường link đăng nhập Internet Banking cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khách hàng cũng cần cảnh giác với các đường link lạ, tuyệt đối không truy cập hay làm theo hướng dẫn kích hoạt, xác nhận giao dịch từ người không rõ danh tính. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng nên liên hệ ngay tổng đài 1900 545413 hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ.

Tương tự, VPBank cũng vừa đưa ra cảnh báo về hàng loạt chiêu thức lừa đảo đang có xu hướng bùng phát mạnh dịp cuối năm – giai đoạn được xem là "mùa thuận lợi" để tội phạm mạng khai thác tâm lý bận rộn và sự chủ quan của người tiêu dùng.

Ngân hàng VPBank cho biết, dù không mới, các kịch bản lừa đảo liên tục được biến tấu để tạo lòng tin, từ giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở khóa tài khoản, thông báo khoản tiền chuyển về, đến kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng, xử lý nợ xấu hay mời vay vốn lãi suất thấp bất hợp lý. Một số trường hợp khác giả danh cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, điện lực hoặc công an, yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng lạ, nâng cấp tài khoản điện tử như VNeID, VSSiD để "xác thực danh tính".

Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn mạo danh các thương hiệu lớn như Vietnam Airlines, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh… để gửi đường link "tri ân khách hàng" hoặc "tặng quà thân thiết". Khi người dùng tải ứng dụng giả mạo này, thiết bị sẽ bị chiếm quyền điều khiển hoặc cài mã độc đánh cắp dữ liệu. Một số trường hợp tinh vi hơn, kẻ gian giả danh cán bộ điều tra, dùng lời lẽ đe dọa và yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản cơ quan công an" để "chứng minh sự trong sạch". Theo VPBank, dù chiêu trò có khác nhau, mọi hành vi lừa đảo đều quy về hai mục tiêu: chiếm quyền kiểm soát thiết bị cá nhân qua ứng dụng giả mạo, hoặc lừa người dùng tự cung cấp thông tin bảo mật như số thẻ, mã OTP, CVV/CVC hay dữ liệu sinh trắc học.

Không chỉ Vietcombank và VPBank, ngân hàng MSB cũng ghi nhận tình trạng giả mạo nhân viên tư vấn thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường liên hệ khách hàng qua các đầu số như 0249993453, 02899952457 hoặc tương tự, thông báo thẻ tín dụng phát sinh phí thường niên hoặc phí nợ quá hạn, rồi hướng dẫn khách hàng truy cập vào đường link giả mạo để "hoàn phí". Khi người dùng điền thông tin cá nhân, số thẻ, hạn mức, ngày hết hạn, mã CVV2 và mã OTP, toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp, tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện giao dịch gian lận. Một số nạn nhân còn bị yêu cầu chuyển tiền "hỗ trợ xử lý nợ" – thực chất là bị chiếm đoạt.

Trước tình trạng này, MSB khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ hoặc mã OTP qua bất kỳ kênh nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng; không gửi giấy tờ cá nhân qua ứng dụng mạng xã hội; chỉ xác thực nghĩa vụ thanh toán hoặc dịch vụ liên quan đến thẻ qua hotline 1900 6083 hoặc (024) 3 771 8989. Đồng thời, khách hàng cần chủ động theo dõi biến động giao dịch, khóa thẻ ngay khi phát hiện bất thường và cập nhật thường xuyên các cảnh báo mới từ ngân hàng.

Các ngân hàng cho biết, cùng với việc tăng cường cảnh báo, hệ thống bảo mật và xác thực giao dịch cũng đang được liên tục nâng cấp nhằm ngăn chặn rủi ro. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn nằm ở sự tỉnh táo của người dùng. Việc không chia sẻ thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ và chủ động xác minh trước khi thao tác tài chính được xem là "lá chắn đầu tiên" giúp bảo vệ tài sản trong kỷ nguyên số.