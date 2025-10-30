30 tuổi lương 35 triệu tiêu thế nào

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, một cô gái 30 tuổi còn độc thân đã trải lòng về tình hình chi tiêu hàng tháng. Mặc dù không có mức thu nhập khủng, cũng chưa có tài sản gì lớn nhưng cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì cách phân bổ ngân sách quá khéo.

Cô viết: "Em 30 tuổi thu nhập trung bình 35 triệu/tháng, hiện còn độc thân, chưa có người yêu nên cũng chưa tính chuyện lập gia đình. Có thể không lập gia đình với em cũng không sao. Không biết các bác 9x còn độc thân thì chi tiêu, tận hưởng cuộc sống sao ạ? Còn em thì cứ túc tắc đi làm, ăn uống du lịch với đầu tư 1 ít. Lương không thấp cũng chẳng cao, quan trọng nhất là không đủ để mua nhà nên thôi em chọn cách sống "nằm thẳng", đến đâu hay đến đó".

Ảnh minh họa

Sau đó, cô có chia sẻ cách phân bổ chi tiêu - đầu tư như sau:

- Các khoản chi phí cố định: 14,6 triệu đồng.

+ Tiền thuê trọ: 6 triệu đồng

+ Tiền ăn bao gồm cà phê sáng, ăn trưa, ăn tối và cuối tuần đi ăn ngoài: 8,6 triệu đồng

- Tiền học, mua sắm: 2 triệu đồng

- Tiền để dành đi du lịch: 3 triệu đồng

- Đầu tư chứng khoán: 10 triệu đồng

- Quỹ dự phòng: 3-5 triệu đồng

Với mức thu nhập 35 triệu/tháng mà phân bổ chi tiêu thế này, nhiều người đồng tình: Rất hợp lý. Vừa có quỹ dự phòng, vừa có khoản đầu tư, cuộc sống thường ngày cũng đảm bảo đủ thoải mái, hưởng thụ trong khả năng chứ không hề vượt mức. Suy cho cùng nếu chưa tính chuyện lập gia đình và cũng không chấp niệm với việc phải mua nhà bằng được, thì cuộc sống hiện tại của cô đúng là đáng mơ ước dù không có gì quá cao siêu.

"Nể bạn này ở chỗ biết rõ mình muốn gì và hài lòng, tận hưởng cuộc sống đúng kiểu mình làm rõ mục tiêu của bản thân nên mình thảnh thơi. Chứ như mình cũng 9x đời đầu, cũng chưa gia đình chồng con gì nhưng nhiều khi áp lực mua nhà, cứ bị dùng dằng ấy nên lắm lúc mệt kinh khủng. Nhìn bạn bè ổn định cuộc sống, có nhà có con nhiều khi chạnh lòng nhưng cái đó thì cũng chẳng biết cố thế nào cho được" - Một người bày tỏ.

"Chi tiêu thế này thì đúng là kiểu nằm thẳng rồi, không thiếu cũng không thừa, cuộc sống đủ vui đủ thoải mái, cũng không là gánh nặng tài chính cho ai, mình thấy vừa đẹp" - Một người khen.

"Nhìn cách chi tiêu là tưởng tượng ra ngay cuộc sống của bạn chill cỡ nào, không có gì cao siêu hay xa vời nhưng thấy cũng đáng mơ ước quá" - Một người cho hay.

Học được gì từ chia sẻ của cô gái này?

1. Hưởng thụ trong khả năng

Nếu để ý kỹ sẽ thấy tổng số tiền cô chi cho chỗ ở và việc ăn uống hàng tháng chiếm khoảng 41,7% tổng thu nhập. Đây là tỷ lệ khá hợp lý với một người còn độc thân. Cô không "thắt lưng buộc bụng" đến mức cực đoan, nhưng cũng chẳng phung phí hay sống hưởng thụ vượt khả năng thực tế.

Ảnh minh họa

Quan điểm "sống nằm thẳng" mà cô chia sẻkhông phải là buông bỏ, mà là chấp nhận thực tế và tận hưởng những gì mình có thể chi trả, cũng là một kiểu tự do đáng ngưỡng mộ trong thời đại mà nhiều người đang bị áp lực "phải có nhà, phải lập gia đình" đè nặng lên vai.

2. Luôn xây dựng quỹ dự phòng

Một điều đáng học hỏi trong cách phân bổ thu nhập của cô gái này chính là khoản dự phòng 3-5 triệu/tháng. Đây là một thói quen mà không phải ai cũng duy trì được, nhất là với người trẻ có xu hướng tiêu hết những gì mình kiếm được. Quỹ dự phòng chính là "phao cứu sinh" khi rủi ro xảy ra. Việc cô xây dựng quỹ dự phòng đều đặn hàng tháng cho thấy sự chủ động và tỉnh táo: hưởng thụ không đồng nghĩa với sống buông thả, mà là biết giữ lại một phần để bảo vệ bản thân trước những bất trắc.

3. Đầu tư đều đặn

Khoản 10 triệu/tháng đầu tư chứng khoán cho thấy cô không chỉ dừng lại ở việc dự phòng tiền mặt, mà còn biết tìm cách để đồng tiền sinh lời. Và quan trọng hơn cả là đầu tư đều đặn, ngân sách rõ ràng mỗi tháng. Việc này phần nào cho thấy được tính kỷ luật - một trong những yếu tố quan trọng khi đầu tư.

Bởi thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi, người thiếu kỷ luật thường dễ bỏ cuộc khi lỗ hoặc đầu tư cảm tính khi thấy người khác lời. Còn việc duy trì đầu tư đều đặn, bất kể biến động ngắn hạn, mới giúp hình thành thói quen tốt và giảm rủi ro theo thời gian. Điều đáng học hỏi ở đây không phải là đầu tư vào đâu, mà là cách xem đầu tư như một phần cố định trong chi tiêu hàng tháng, chứ không phải chuyện hứng lên mới làm.