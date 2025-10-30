Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đang thu tiền mỗi ngày từ sân Pickleball

CTCP Garmex Sài Gòn (mã: GMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 452 triệu đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp còn hơn 390 triệu, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu tài chính đạt hơn 1 tỷ đồng, tăng nhẹ 25% so với cùng kỳ, chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên hơn 900 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 7 tỷ đồng khiến công ty báo lỗ hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Garmex Sài Gòn ghi nhận khoản doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Lỗ trước thuế ghi nhận hơn 20 tỷ đồng nâng tổng lỗ lũy kế tính đến cuối quý 3/2025 là gần 125 tỷ đồng.

BCTC quý 3/2025 của GMC.

Trước đó, đầu năm 2025, GMC hợp tác với CTCP VinaPrint công ty do ông Bùi Minh Tuấn, thành viên HĐQT GMC, làm đại diện để đầu tư sân chơi pickleball. Garmex góp phần diện tích đất từ 1.000 đến 3.000 m², đổi lại VinaPrint cam kết thanh toán lợi nhuận hàng tháng, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh sân.

Theo thuyết minh BCTC, riêng khoản đầu tư cho thuê sân pickleball mang lại cho Garmex khoảng 795 triệu đồng doanh thu, tương đương gần 3 triệu đồng/ngày trong 9 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, trong cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ đạt 290 triệu đồng, kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế đạt 258 triệu đồng.

Theo doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa có đơn hàng may mặc mới. Garmex dự kiến tiếp tục cắt giảm chi phí, thanh lý tài sản, khai thác mặt bằng hiện có, duy trì mảng kinh doanh nhà thuốc và thúc đẩy thu hồi vốn từ dự án nhà ở tại Phú Mỹ.

Hàng nghìn lao động mất việc, từ 4.000 người còn vỏn vẹn 29 lao động

Được biết, Garmex Sài Gòn được được thành lập vào năm 1976. Đến năm 2004, Garmex Sài Gòn được cổ phần hóa, rồi niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán GMC vào ngày 22/12/2006.



Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, doanh nghiệp này tạo công ăn, vệc làm cho hơn 4.000 công nhân, doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Garmex Sài Gòn duy trì mức thu hơn 1.000 tỷ đồng trong 1 thập kỷ từ năm 2012-2021. Thậm chí, năm 2018 xuất khẩu mặt hàng dệt may tăng trưởng "đột biến" giúp doanh thu của Garmex Sài Gòn cán mốc hơn 2.000 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn hàng trở nên khó khăn. Năm 2022, doanh số sụt tới 93% so với năm trước đó, lần đầu tiên Công ty báo lỗ. Khó khăn chung của thị trường, Garmex Sài Gòn cũng chỉ nhận được một số đơn hàng gia công nhỏ, giá cạnh tranh để duy trì hoạt động. Do năng suất thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp này mạnh tay cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn và tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài tình hình khó khăn chung của ngành dệt may khi đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, Garmex Sài Gòn còn chịu tác động dây chuyền từ sự việc đối tác lớn Gilimex bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng trong khi đã đầu tư về cơ sở vật chất, hàng tồn kho,... Sự kiện này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính Gilimex mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như Garmex Sài Gòn liên đới.

Không những "trắng doanh thu" do không có đơn hàng, lượng lao động của doanh nghiệp ngày một teo tóp. Trước dịch COVID-19, Công ty từng tạo việc làm cho hơn 4.000 công nhân trong năm 2019, nhưng đến ngày 30/9/2025 chỉ còn 29 người.