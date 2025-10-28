Giá vàng, bạc đồng loạt trượt dốc nhưng chuyên gia dự báo gây choáng: vàng có thể chạm 5.000 USD, bạc 60 USD vào năm tới

Thị trường kim loại quý đang trải qua giai đoạn biến động dữ dội, khi giá vàng không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce và giá bạc trượt khỏi mốc 47 USD/ounce. Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu Metals Focus , chu kỳ tăng giá của vàng và bạc vẫn chưa kết thúc.

Trong báo cáo thường niên “Precious Metals Investment Focus” , Metals Focus cho rằng sự bất ổn kinh tế toàn cầu và chính sách thương mại của Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy tâm lý tìm đến vàng. Các nhà phân tích nhận định:

“Những biến động xung quanh thương mại quốc tế, lạm phát cao và niềm tin mong manh vào thị trường tài chính sẽ duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng.”

Giá vàng trượt khỏi mốc 4.000 USD/ounce.

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ được dự báo sẽ làm giảm chi phí cơ hội của vàng – một tài sản không sinh lời – qua đó thúc đẩy dòng tiền đầu tư quay trở lại kim loại quý .

Metals Focus dự báo giá vàng trung bình năm 2026 sẽ đạt 4.560 USD/ounce , tăng khoảng 33% so với mức trung bình năm 2025 . Báo cáo nhấn mạnh:

“Tỷ lệ nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với sau khủng hoảng tài chính 2008, cho thấy dư địa lớn cho dòng vốn mới, đặc biệt từ nhà đầu tư dài hạn.”

Dù triển vọng dài hạn tích cực, giá vàng hiện vẫn chịu áp lực ngắn hạn. Phiên giao dịch gần nhất, vàng giao ngay ở mức 3.975 USD/ounce , giảm hơn 3% trong ngày – nối tiếp chuỗi giảm 3% của tuần trước.

Không chỉ vàng, Metals Focus cũng đưa ra dự báo lạc quan cho bạc , với khả năng tăng lên 60 USD/ounce trong năm tới và giá trung bình đạt 57 USD/ounce . Dù mở đầu tuần bằng đợt bán tháo mạnh hơn 4% , giá bạc vẫn được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng bền vững nhờ nhu cầu công nghiệp và đầu tư vật chất .

Các chuyên gia nhận định, trong nửa đầu năm 2026, bạc có thể vượt trội hơn vàng , nhưng xu hướng này sẽ đảo chiều vào nửa cuối năm. Khi đà tăng của đồng chững lại , hàng tồn kho tại Đông Á và London giảm , và nhu cầu bạc thỏi của Ấn Độ suy yếu , vàng được kỳ vọng sẽ trở lại vị thế dẫn đầu.

Giá bạc cũng giảm mạnh xuống dưới 47 USD/ounce.

Về dài hạn, nhu cầu công nghiệp vẫn là động lực cốt lõi của thị trường bạc, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện tử. Mặc dù một số doanh nghiệp đang tìm cách giảm lượng bạc sử dụng do giá cao, nhưng theo Metals Focus, “quá trình thay thế sẽ cần thời gian, trong khi nhu cầu từ các nhà đầu tư – đặc biệt là tại Ấn Độ – sẽ bù đắp phần suy giảm này.”

Báo cáo cũng cảnh báo tình trạng khan hiếm vật chất trên thị trường London có thể kéo dài, khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh và nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt . Trong năm qua, việc Mỹ đe dọa áp thuế mới với Trung Quốc khiến lượng bạc đổ vào các kho dự trữ ở New York tăng kỷ lục, dẫn tới thiếu hụt nghiêm trọng tại London và đẩy lãi suất thuê bạc lên mức cao nhất lịch sử .

Metals Focus kết luận: “Tính thanh khoản vật chất sẽ còn eo hẹp trong thời gian tới, trong khi bất ổn chính trị và nhu cầu từ Ấn Độ tiếp tục là những động lực chính giữ giá bạc và vàng ở mức cao.”

Theo Kitco News﻿