Chiều nay, 28-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "giảm không phanh"

Diễn biến bất ngờ tiếp tục xảy ra vào chiều nay, 28-10, khi giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo đà rớt thẳng đứng của giá vàng thế giới.

Lúc 17 giờ, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào chỉ còn 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 145,1 triệu đồng/lượng - giảm 3,3 triệu đồng so với buổi sáng. Trong 1 ngày, giá vàng miếng giảm tổng cộng gần 4 triệu đồng.

Các công ty PNJ, DOJI cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần qua, bằng với giá giao dịch tại Công ty SJC.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý hạ giá vàng miếng SJC xuống mức thấp hơn - còn 142,6 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra bằng với giá tại Công ty SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC mua - bán lần lượt là 143,5 triệu đồng - 145,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tính từ mốc đỉnh kỷ lục 154,6 triệu đồng khoảng 2 tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm tới gần 10 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp đi xuống rất mạnh, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được các doanh nghiệp niêm yết chỉ còn 141,2 triệu đồng/lượng mua vào, 143,7 triệu đồng/lượng bán ra - giảm tới 2,8 triệu đồng.

Đây cũng là mức giảm rất mạnh của giá vàng nhẫn trong những ngày qua.

Giá vàng đang liên tục giảm mạnh

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng cũng rớt mạnh. Các cửa hàng vàng nhỏ giao dịch quanh 147 triệu đồng/lượng mua vào - 152 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 10 triệu đồng so với buổi sáng và giảm tới 14 triệu đồng so với cuối tuần qua.

So với mức đỉnh 177 triệu đồng, giá vàng miếng trên thị trường tự do giảm tới 25 triệu đồng/lượng. Thời điểm giá vàng miếng SJC chạm mốc 177 triệu đồng, không ít người đã "đu đỉnh" mua vào ở vùng giá này trên chợ mạng.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà đi xuống theo ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lao dốc khi có thời điểm thủng cả mốc tâm lý 3.900 USD/ounce, giảm cả trăm USD/ounce so với buổi sáng.

Trong phiên, có lúc giá vàng rơi tự do, chỉ còn 3.886 USD/ounce, giảm 120 USD/ounce so với phiên sáng. Tới 17 giờ, theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 3.903 USD/ounce.

So với mức lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng đã giảm khoảng 480 USD (tương đương 15 triệu đồng) trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Trong khi đó, vàng vẫn chưa ngừng đà bị bán tháo.

Trả lời Kitco, nhà phân tích thị trường tại City Index và Forex.com Fawad Razaqzada lưu ý đợt bán tháo vàng tiếp theo đang diễn ra khi S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại, giao dịch trên 6.858 điểm. Giá vàng giảm khi nhà đầu tư lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các tài sản trú ẩn an toàn như vàng không còn hấp dẫn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,9 triệu đồng/lượng.



