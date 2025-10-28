Người mua vàng lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày

Cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 - 3,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 - 3,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, nếu mua vàng cuối giờ chiều qua (148,4 triệu đồng/lượng với vàng miếng; 148,3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn) và bán cuối giờ chiều nay, người mua đã lỗ 5,3 triệu đồng với vàng miếng và 6,3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh là do chịu tác động của đà lao dốc của giá thế giới, trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ vào cuối tuần qua bên lề các cuộc họp ASEAN tại Malaysia.

Khung thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn thiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào cuối tuần này tại Hàn Quốc để gia hạn lệnh đình chiến thương mại và có khả năng đặt nền móng cho một thỏa thuận rộng hơn. Điều này cho thấy nguy cơ leo thang thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm bớt.

Giá vàng trong nước lao dốc mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Những diễn biến này đã thúc đẩy sự ưa chuộng tài sản rủi ro, gây áp lực lên sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng, nhưng áp lực bán ra có thể chưa kết thúc.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, khi đồng USD phục hồi và tâm lý chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Động thái gần đây của Chính phủ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, xung đột Trung Đông tạm lắng đã giúp thị trường toàn cầu bớt lo ngại phần nào, khiến nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm và tạo áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ rủi ro địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng cho đến xu hướng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Điều đó đồng nghĩa, sau nhịp giảm hiện tại, vàng hoàn toàn có thể phục hồi khi môi trường bất ổn hoặc lạm phát quay trở lại.

Triển vọng trung hạn của vàng vẫn tương đối tích cực, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Việc cắt giảm lãi suất thường khiến lợi suất thực giảm, đồng USD suy yếu, và qua đó tạo lực đỡ cho giá vàng. Trong khi đó, nhu cầu vật chất từ các thị trường châu Á – đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc – vẫn duy trì ổn định, góp phần hạn chế đà giảm sâu.

Dù vậy, cần lưu ý rằng bất kỳ tín hiệu bất ngờ nào từ Fed hoặc sự thay đổi trong quan hệ thương mại toàn cầu đều có thể khiến thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ phản ánh diễn biến quốc tế mà còn chịu ảnh hưởng từ chính sách điều tiết vĩ mô, tỷ giá USD/VND, cùng với yếu tố nguồn cung vàng miếng hạn chế. Chính vì vậy, biên độ giảm trong nước thường chậm hơn so với thế giới, và mức chênh lệch giữa giá trong nước – quốc tế có thể vẫn duy trì ở mức cao.

Cũng theo ông Huy, giá vàng trong nước có thể quay lại 100 triệu đồng/lượng khi có sự kết hợp của các yếu tố như: Giá vàng thế giới ổn định và có xu hướng giảm, các chính sách quyết liệt nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giữa vàng trong nước thế giới được thực hiện ngày càng hiệu quả, thị trường có thêm nhưng nhà cung cấp mới, truyền thông tốt giúp giản tâm lý tích trữ và luân chuyển vốn vài kinh doanh khởi nghiệp.

"Giá vàng hiện đang trong đà điều chỉnh ngắn hạn, nhưng với xu thế mua vàng của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, Fed khả năng giảm tiếp lãi suất, căng thăng Nga - Ukraina chưa hạ nhiệt thì những yếu tố này sẽ giúp giá vàng hồi phục trong tương lai", ông Huy nhấn mạnh.