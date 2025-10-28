Hơn nửa triệu người thất nghiệp trong 9 tháng

Sau hơn 3 tháng có hiệu lực, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024 đang cho thấy tín hiệu chuyển biến rõ rệt trong mở rộng bao phủ an sinh, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân với chính sách BHXH.

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 9, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng gần 800 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, BHXH bắt buộc đạt gần 17,7 triệu người; BHXH tự nguyện hơn 2,13 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng vượt 16 triệu, tăng gần 700.000 người.

Ở chiều thụ hưởng chính sách, hơn 144 nghìn người đang nhận lương hưu hằng tháng; trên 5,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; gần 1 triệu lượt người hưởng chế độ thai sản; gần 600.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp. Đáng chú ý, số người rút BHXH một lần giảm khoảng 23% được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy người lao động bắt đầu thay đổi tư duy từ ngắn hạn sang an sinh lâu dài.

Đáng chú ý, những điểm mới của Luật BHXH tạo sự phấn khởi khi được tiếp cận, thụ hưởng các quyền lợi BHXH mà Luật BHXH trước đây chưa quy định.

Gần 1 triệu lượt người lao động hưởng chế độ thai sản trong 9 tháng.

Cụ thể, quy định giảm thời gian đóng để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở cơ hội cho nhóm lao động lớn tuổi, làm việc phi chính thức; bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhiều trường hợp sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng - tạo bất ngờ vì trước đây BHXH tự nguyện chỉ có lương hưu; điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung trợ cấp hằng tháng cho người đủ tuổi nhưng chưa đủ năm đóng, giúp người cao tuổi, người nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Luật mới cũng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh, cán bộ không chuyên trách cấp xã, người quản lý doanh nghiệp, đại diện phần vốn Nhà nước…

BHXH Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Tuy còn nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện, song với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự vào cuộc của các địa phương, Luật BHXH sửa đổi được kỳ vọng trở thành cú hích giúp mở rộng nhanh độ bao phủ an sinh xã hội toàn dân - tiệm cận các mục tiêu phát triển bền vững.