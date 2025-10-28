Không đe dọa suông, Amazon sắp tiến hành cắt giảm lớn nhất lịch sử, thay thế 30.000 nhân viên văn phòng bằng AI

Amazon đang chuẩn bị thực hiện đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty, với kế hoạch cắt giảm tới 30.000 nhân viên khối văn phòng, bắt đầu từ tuần này. Theo các nguồn tin thân cận, động thái này nằm trong nỗ lực của tập đoàn nhằm thắt chặt chi phí, tinh giản bộ máy quản lý và bù đắp tình trạng tuyển dụng quá mức trong giai đoạn bùng nổ thương mại điện tử thời kỳ đại dịch.

Mặc dù con số 30.000 chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 1,55 triệu lao động toàn cầu của Amazon, nhưng lại tương đương gần 10% lực lượng nhân sự khối văn phòng, tức khoảng 350.000 người.

Đây là đợt cắt giảm quy mô nhất kể từ cuối năm 2022, khi Amazon từng loại bỏ khoảng 27.000 vị trí. Các bộ phận chịu ảnh hưởng lần này gồm nhân sự (People Experience and Technology – PXT), vận hành, thiết bị và dịch vụ, cũng như bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS).

Trước khi thông báo chính thức được gửi đi, các quản lý cấp trung đã được yêu cầu tham gia khóa huấn luyện khẩn cấp về cách trao đổi với nhân viên bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch, email thông báo sa thải sẽ bắt đầu được gửi từ sáng thứ Ba.

Amazon từ chối bình luận về thông tin này, song giới phân tích cho rằng việc cắt giảm quy mô lớn phản ánh nỗ lực của CEO Andy Jassy trong việc giảm bớt tình trạng quan liêu và tái cấu trúc hệ thống quản lý.

Ông Jassy từng cho biết ông muốn “loại bỏ các tầng nấc không cần thiết” và đã thiết lập một đường dây phản hồi ẩn danh để nhân viên báo cáo các quy trình kém hiệu quả – chương trình này đã nhận được hơn 1.500 phản hồi và dẫn đến 450 thay đổi nội bộ.

Một yếu tố khác khiến Amazon đẩy mạnh cắt giảm là sự gia tăng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quy trình tự động hóa. Chính ông Jassy thừa nhận hồi tháng 6 rằng việc triển khai các công cụ AI sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu nhân sự ở những vị trí mang tính lặp lại.

Nhà phân tích Sky Canaves của eMarketer nhận định động thái này cho thấy Amazon “đang gặt hái đủ lợi ích năng suất nhờ AI để có thể thu hẹp lực lượng lao động đáng kể”. Đồng thời, việc cắt giảm cũng giúp công ty cân bằng chi phí trong bối cảnh đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI dài hạn.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng bộ phận nhân sự có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức cắt giảm ước tính khoảng 15%. Ngoài ra, chương trình buộc nhân viên quay lại văn phòng làm việc toàn thời gian năm ngày mỗi tuần không đạt được tỷ lệ nghỉ việc tự nhiên như mong đợi, khiến công ty phải tiến hành sa thải trực tiếp. Một số nhân viên làm việc từ xa quá xa trụ sở bị xem là “tự nguyện nghỉ việc” và không được nhận khoản bồi thường nào.

Theo trang Layoffs.fyi, chỉ riêng trong năm nay, ngành công nghệ đã ghi nhận hơn 98.000 việc làm bị cắt giảm tại hơn 200 công ty. Riêng Amazon, dù vẫn duy trì đà tăng trưởng trong mảng điện toán đám mây – với doanh thu quý II của AWS đạt 30,9 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ – nhưng tốc độ tăng này vẫn thấp hơn đáng kể so với Microsoft Azure (39%) và Google Cloud (32%).

Bất chấp quy mô cắt giảm, Amazon vẫn chuẩn bị cho một mùa mua sắm cuối năm sôi động, dự kiến tuyển thêm 250.000 lao động thời vụ, tương đương hai năm gần nhất. Tuy nhiên, đợt sa thải 30.000 nhân viên lần này vẫn đánh dấu bước đi mạnh tay nhất của Amazon trong hai thập kỷ qua, phản ánh áp lực ngày càng lớn từ thị trường và cuộc chuyển đổi sang kỷ nguyên AI, nơi hiệu suất và tự động hóa đang dần thay thế con người trong nhiều lĩnh vực vốn được xem là an toàn nhất.