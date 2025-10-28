Quá khứ của Warren Buffett

Nếu chỉ nhìn vào số tài sản hơn trăm tỷ USD của Warren Buffett hôm nay, người ta có thể dễ dàng quên rằng ông từng khởi đầu từ con số 0 hoặc thậm chí là số âm.

Sinh ra vào năm 1930 tại Omaha, Nebraska (Mỹ) trong giai đoạn Đại khủng hoảng, tuổi thơ của Warren Buffett không có gì ngoài sự nghèo khó. Cha mất việc khi nền kinh tế suy sụp, mẹ phải tằn tiện đến mức cắt giảm cả bữa ăn của chính mình để dành phần cho ông. Chính tuổi thơ thiếu thốn ấy đã gieo vào tâm trí Warren Buffett khát khao thoát nghèo.

Khởi nghiệp từ năm 6 tuổi

Năm 6 tuổi, Warren Buffett bắt đầu hành trình "thoát nghèo" bằng cuộc khởi nghiệp đầu tiên: Mua 1 lốc Coca-Cola giá rồi bán lẻ từng lon để kiếm lời. Năm 11 tuổi, ông dùng khoản tiết kiệm đầu tiên trong đời - 114 USD để mua cổ phiếu của công ty dầu Cities Service. Khi cổ phiếu rớt giá, cậu bé Warren Buffett bắt đầu hoảng sợ và vội bán ra để tránh thua lỗ. Vài tuần sau, giá cổ phiếu tăng vọt.

Đó là sự kiện giúp Warren Buffett hiểu rằng sự thiếu kiên nhẫn chính là kẻ thù của nhà đầu tư - bài học đắt giá đầu tiên trong đời mà đến nay ông vẫn thường nhắc lại như nguyên tắc vàng.

Warren Buffett thuở nhỏ

Tới tuổi thiếu niên, Warren Buffett vẫn tiếp tục đầu tư nhờ khoản tiền kiếm được từ những công việc lao động tay chân. Ông giao báo cho The Washington Post, bán kẹo cao su, nước ngọt, thậm chí còn xiin đặt máy chơi pinball ở các tiệm cắt tóc để kiếm thêm thu nhập.

Năm 15 tuổi, Warren Buffett đã tiết kiệm được 1.200 USD. Ở thời điểm năm 1945, 1.200 USD có thể tương đương khoảng 15.000 USD hiện nay. Nhưng Warren Buffett không để số tiền tiết kiệm ấy ngủ yên. Ông quyết định mua 40 mẫu đất nông nghiệp cho thuê. Đó chính là "dòng thu nhập thụ động" đầu tiên, và cũng là minh chứng cho tư duy kinh doanh thiên bẩm: Tiền sinh lời mới là đồng tiền "khôn".

Thông minh và nhanh nhạy trong tư duy đầu tư nên Warren Buffett không chọn con đường giàu nhanh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nebraska, ông tiếp tục học tại Trường Kinh doanh Columbia. Cũng tại đây, ông may mắn gặp được người thầy huyền thoại Benjamin Graham - "Cha đẻ" của trường phái đầu tư giá trị bền vững.

Benjamin Graham dạy Warren Buffett rằng: "Giá là những gì bạn trả, còn giá trị là những gì bạn nhận".

Tư tưởng này đã định hình phong cách đầu tư của Warren Buffett trong suốt hơn 70 năm sau đó: Không chạy theo đám đông, không mua những thứ đang "nóng", mà chỉ tập trung vào những doanh nghiệp thật sự tốt, có tiềm năng mang lại giá trị và phát triển giá trị trong dài hạn.

Thoát nghèo nhờ trí tuệ

Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh doanh Columbia, Warren Buffett về lại quê nhà Omaha và mở công ty đầu tư riêng vào năm 1956: Buffett Partnership Ltd. Với vốn khởi điểm khiêm tốn, ông dần tạo dựng uy tín bằng cách giúp các nhà đầu tư của mình sinh lời đều đặn. Đến đầu những năm 1960, Warren Buffett mua lại cổ phần của Berkshire Hathaway - Một công ty dệt đang trên đà phá sản, vì nhận thấy giá cổ phiếu của nó bị định giá quá thấp so với giá trị thực sự mà nó mang lại.

Ban đầu, đây quả thực là một thương vụ thua lỗ, nhưng sau này, Warren Buffett đã biến Berkshire thành "cỗ máy đầu tư" lừng danh, sở hữu hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn cầu, từ Coca-Cola, American Express đến Apple.

Warren Buffett

Những năm sau đó, tên tuổi Warren Buffett ngày càng trở thành biểu tượng cho hành trình làm giàu bền vững. Ông chưa bao giờ chạy theo thị trường hay đầu tư mạo hiểm. Thay vào đó, Warren Buffett tin vào giá trị dài hạn, vào sức mạnh của thời gian và lãi kép - điều mà ông gọi là "phép màu thứ tám của nhân loại".

Nhờ sự kiên định ấy, Warren Buffett không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên thành một trong những người giàu nhất hành tinh, được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha".

Nhưng điều khiến thế giới nể phục không chỉ là khối tài sản khổng lồ, mà còn là cách ông sống và làm việc. Dù đã sở hữu hàng chục tỷ USD, Warren Buffett vẫn ở trong căn nhà cũ mua từ năm 1958, và đi làm mỗi ngày bằng chiếc ô tô cà tàng.

Ông từng nói: "Tôi không sống để gây ấn tượng với ai cả. Sự đơn giản giúp tôi tập trung vào điều quan trọng nhất: Đầu tư và học hỏi".

Ở tuổi ngoài 90, Warren Buffett vẫn giữ thói quen đọc hàng trăm trang tài liệu mỗi ngày. Ông tin rằng tri thức là thứ tài sản duy nhất không ai có thể lấy đi. Và cũng chính nhờ thói quen ấy, Warren Buffett không ngừng nhìn ra cơ hội trong những điều tưởng chừng không có giá trị.

"Tôi luôn biết mình sẽ giàu có. Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây" - Ông từng nói. Và có lẽ chính niềm tin bền bỉ ấy cùng tinh thần không ngừng học hỏi, đã giúp ông không chỉ thoát nghèo, mà còn trở thành biểu tượng cho triết lý làm giàu chân chính: Giàu nhờ có trí tuệ, chứ không phải vì may mắn.

(Tổng hợp)