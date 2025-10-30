ACB đang làm việc với NHNN để sớm được cấp phép nhập khẩu vàng, dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên

Trong tài liệu gặp gỡ nhà đầu tư mới công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB ) cho biết nhu cầu tích trữ và đầu tư vàng tại Việt Nam vẫn rất lớn, trong khi nguồn cung còn hạn chế. ACB đánh giá việc Chính phủ ban hành Nghị định 232 được ACB là bước đi tích cực, giúp thị trường vàng trở nên minh bạch và cạnh tranh hơn, đồng thời mở ra cơ hội cho các ngân hàng có kinh nghiệm quay trở lại lĩnh vực này.

ACB tiết lộ đang làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để sớm được cấp phép và phân bổ hạn ngạch nhập khẩu vàng. Theo đại diện ACB, ngân hàng cũng ghi nhận tín hiệu lạc quan từ NHNN, dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên được ra mắt.

Với kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất và kinh doanh vàng, cùng hai thương hiệu vàng từng được khách hàng tin tưởng, ACB kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm ngân hàng đầu tiên được cấp phép sản xuất. Bên cạnh việc khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất, ngân hàng cũng chuẩn bị triển khai phương thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng số, giúp khách hàng mua bán nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm chất lượng.

Ban lãnh đạo ACB cho biết, động thái này nằm trong định hướng chiến lược 2025–2030, hướng tới mô hình "tập đoàn tài chính hiệu quả", mở rộng hoạt động ngoài mảng ngân hàng cốt lõi sang các lĩnh vực bổ trợ như bảo hiểm, chứng khoán, vàng và tài sản số.

Trước đó, ngày 01/10/2025, ACB đã công bố "Điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng" trên website ACB nhằm tuân thủ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2012, quy định: doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở giao dịch.

Điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB sẽ hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Quy định áp dụng với việc mua, bán vàng miếng – là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kì.

Theo đó, loại vàng giao dịch là Vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kì.

Đối với vàng miếng thương hiệu SJC: chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng;

Đối với vàng miếng thương hiệu ACB: thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng.

Đồng tiền thanh toán bắt buộc là Việt Nam đồng. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán VND của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng cho biết, đây là quy định bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép theo Nghị định mới để sản xuất vàng.

Hiện nay, ACB đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB (đã sản xuất giai đoạn trước 2012). Đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232/2025 của NHNN, ACB đang chờ Thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định.