Cuối ngày 21-11, giá vàng miếng SJC giảm sâu, thủng mốc 150 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 21-11, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm còn 147,8 triệu đồng/lượng mua vào, 149,8 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 500.000 đồng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 147,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 500.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước giảm trở lại theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày được giao dịch ở mức 4.034 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Giá vàng tăng giảm liên tục hàng chục USD, quanh vùng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Theo giới phân tích, giá vàng đang giằng co quanh vùng 4.000 – 4.100 USD/ounce trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin tích cực hỗ trợ.

Dù vậy, trong dài hạn, giá vàng vẫn được kỳ vọng tăng tiếp. Dự báo mới nhất của ngân hàng UBS (trụ sở chính tại Thụy Sĩ) cho thấy giá vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026. Yếu tố thúc đẩy giá vàng đi lên là thị trường kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị dai dẳng, lo ngại về tài khóa và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, nhà đầu tư.

Hồi đầu tháng 11-2025, giá vàng thế giới sụt giảm còn 3.900 USD/ounce. Song các chuyên gia UBS cho rằng đợt điều chỉnh này là tạm thời. Trong năm 2026, nếu những nỗi lo về căng thẳng địa chính trị vẫn còn; nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương các nước vẫn mạnh, thì giá vàng sẽ lập đỉnh mới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128,3 triệu đồng/lượng.