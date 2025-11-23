Giá vàng hôm nay 23/11: Giảm nhẹ

Giá vàng đang trong xu giảm trong bối cảnh thị trường đã hạ bớt kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất vào cuộc họp tháng 12.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm là chỉ số USD-Index tăng, làm cho vàng nên đắt hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Khi đồng USD mạnh, dòng vốn có thể chảy vào các tài sản định giá bằng USD hoặc kênh đầu tư khác, gây áp lực cho vàng.

Ngoài ra, vàng đã có một đợt tăng rất mạnh trước đó nên hiện tại nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời khiến giá điều chỉnh.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Sáng 22/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji được niêm yết ở mức 146,1 triệu đồng/lượng (mua) và 149,1 triệu đồng/lượng (bán) giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.064,2 USD/ounce, giảm 0,8 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua .

Dự báo giá vàng

Nhận định về giá vàng, Ngân hàng UBS (Union Bank of Switzerland) đưa ra góc nhìn tích cực song ở mức thận trọng khi dự báo vàng sẽ đạt khoảng 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2025 và tiến tới 3.900 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Theo UBS, kỳ vọng Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị kéo dài tiếp tục tạo bối cảnh thuận lợi cho vàng.

Tuy nhiên, UBS cũng cảnh báo rằng lạm phát tăng trở lại có thể khiến Fed phải duy trì lãi suất cao hơn dự kiến, tác động tiêu cực đến giá vàng trong ngắn hạn, bởi lãi suất thực tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi như vàng.

J.P. Morgan cũng đưa ra dự báo khá tương đồng khi ước tính giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.675 USD/ounce trong quý IV/2025, trước khi tăng dần và có khả năng chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce vào quý II/2026.

Ngân hàng này nhấn mạnh sự kết hợp giữa sự bất định của kinh tế vĩ mô và nhu cầu vàng bền vững từ các ngân hàng trung ương sẽ định hình xu hướng tăng giá của vàng trong trung hạn.

Trong khi đó, Deutsche Bank tiếp tục củng cố góc nhìn tích cực khi cho rằng vàng có thể tăng lên gần 4.000 USD/ounce nếu các điều kiện hỗ trợ như chính sách tiền tệ nới lỏng và rủi ro toàn cầu không giảm bớt.

Goldman Sachs tỏ ra lạc quan nhất khi cho rằng vàng có thể đạt ngưỡng 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Ngân hàng này nhấn mạnh yếu tố nền tảng mạnh mẽ từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương không phụ thuộc nhiều vào các biến động ngắn hạn. Goldman Sachs cũng lưu ý rằng nếu dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân tăng tốc, giá vàng thậm chí có thể vượt xa mức dự báo này.