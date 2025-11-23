“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất

Quãng đường di chuyển tới công sở - nỗi ám ảnh âm thầm của người Hàn Quốc

Tại Seoul và vùng đô thị xung quanh, việc di chuyển từ nhà đến công sở đã trở thành một gánh nặng hàng ngày: kỹ sư công nghệ thông tin Lee Han‑soo (34 tuổi) kể rằng anh mất gần 2,5 giờ mỗi ngày để đi làm từ nhà tại ga Namhansanseong tới văn phòng gần Đại học Hongik. Về tới nhà, anh "chỉ kịp ăn qua loa rồi ngủ" vì cơ thể đã "hoàn toàn kiệt sức".

Theo nghiên cứu quốc tế công bố năm 2025 của Universitat Autònoma de Barcelona (Tây Ban Nha) cùng McGill University (Canada) khảo sát ở 43 quốc gia, người Hàn Quốc đứng đầu với trung bình 108 phút mỗi ngày dành cho việc đi lại, cao hơn nhiều so với Mỹ (81 phút), Anh (87 phút) hay Nhật Bản (77 phút), và gấp hơn hai lần quốc gia thấp nhất là Morocco (48 phút).

Đi lại quá lâu không còn là chuyện đơn thuần về thời gian: các chuyên gia đã cảnh báo về tác động sức khỏe nghiêm trọng. Giáo sư Cho Soo‑hyun (Bệnh viện Đại học Chung-Ang) cho biết: việc ngồi và di chuyển dài ngày làm giảm thời gian vận động, kéo theo ăn tối muộn, ngủ không ngon là các yếu tố dẫn tới béo phì, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Thực tế cho thấy hệ quả lan rộng: một khảo sát tại Bệnh viện Kangbuk Samsung với hơn 24.000 nhân viên văn phòng cho thấy, những người mất hơn 60 phút mỗi ngày để đi làm có nguy cơ cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ gia đình cao hơn 49% và trong xã hội cao hơn 36% so với nhóm đi làm ngắn hơn.

Như vậy, đi làm không chỉ "mất thời gian" mà còn là "mất sức khỏe, mất kết nối xã hội".

Người dân đi tàu điện ngầm ở Seoul, tháng 3/2025. Ảnh: AFP

Hệ quả và lời cảnh báo dành cho người lao động

Sức khỏe tinh thần và xã hội

Khoảng cách địa lý lớn giữa nhà và nơi làm việc khiến nhiều người bị "khoá" bên ngoài đời sống gia đình và xã hội. Nghiên cứu từ Seoul (2023) đã phát hiện: những người đi làm trên 60 phút mỗi ngày đặc biệt bằng phương tiện cá nhân có nguy cơ cô đơn cao hơn rõ rệt so với người đi làm ngắn hơn.

Cảm giác bị cô lập không chỉ là tâm trạng, mà còn có thể dẫn tới trầm cảm, giảm sự hài lòng trong cuộc sống và tăng áp lực thần kinh.

Hệ quả thể chất

Thời gian di chuyển dài đồng nghĩa với thời gian vận động giảm - yếu tố then chốt cho sức khoẻ xương khớp, tim mạch. Nghiên cứu quốc tế chỉ ra: phụ nữ có quãng đường di chuyển xa có tỷ lệ tử vong cao hơn lên tới 54% so với người có quãng đường ngắn.

Bên cạnh đó, ngồi sai tư thế, dùng điện thoại trong lúc di chuyển liên tục cũng gây tổn hại cột sống, cổ, vai, lưng. Các chuyên gia khuyến nghị cải thiện tư thế, vận động nhẹ trong khi di chuyển và cân nhắc chế độ làm việc linh hoạt hơn.

Lời khuyên

Trước thực trạng nhà ở giá cao tại Seoul và quỹ thời gian di chuyển không thể rút ngắn nhanh, chuyên gia khuyến nghị người lao động nên:

Tận dụng thời gian di chuyển để thư giãn, nghỉ ngơi thay vì luôn "làm việc" hay "âm thầm chịu đựng". Điều chỉnh tư thế ngồi, vận động nhẹ trong khi chờ đợi hoặc đứng, giúp giảm ảnh hưởng xấu tới xương khớp và thần kinh.

Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ và doanh nghiệp nên thúc đẩy mô hình làm việc linh hoạt, cải thiện hạ tầng giao thông (giảm áp lực di chuyển), và khuyến khích quỹ nhà gần nơi làm việc.

Như vậy, để "giải cứu" người lao động khỏi những chuyến đi bão táp mỗi ngày tại thủ đô Hàn Quốc, cần cả giải pháp cá nhân và hệ thống, bởi khi thời gian đi làm kéo dài, nó không còn chỉ là "đi làm" mà đã trở thành nhân tố đe dọa sức khỏe, kết nối xã hội và chất lượng cuộc sống.