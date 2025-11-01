Tháng 10 bùng nổ của Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tài sản tiệm cận 4,5 tỷ USD, hàng loạt thương vụ lớn, ghi dấu thị trường quốc tế

Ngày 25/9/2025, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX) đã được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán HD (HDS) – công ty HDBank nắm 30% vốn - vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với tên dự kiến là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDS) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.﻿ Lý do là vì công ty có kế hoạch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

﻿Đầu tháng 10, HDBank đã phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).﻿

Cũng trong tháng 10, Hội đồng quản trị HDBank thông qua nghị quyết ngày 27/10 phê duyệt việc Vikki Bank mua nợ từ HDBank.

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025), đã diễn ra Lễ trao biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước).

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Tập đoàn Sovico đã đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 từ huyện Hóc Môn (cũ) đến Khu đô thị Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ). Tổng chiều dài tuyến khoảng 47,3 km, trong đó có hơn 25 km đi ngầm, gần 22 km trên cao. Toàn tuyến có 37 ga cùng 1 depot ở Đông Thạnh và 1 depot tại Hiệp Phước.

Ngày 26/10/2025, Vietjet đã khai trương đường bay kết nối thủ đô Kuala Lumpur với thành phố biển Đà Nẵng, đường bay thứ ba kết nối hai nước Malaysia - Việt Nam.

Ngày 28/10, ﻿Vietjet và Đại học Oxford công bố kết quả sáng kiến nghiên cứu giải pháp Net Zero cho hàng không toàn cầu, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, Tổng Bí thư đã tham gia lễ công bố Chương trình Học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship Scheme) tại Đại học Oxford. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp 13,7 triệu bảng Anh vào Quỹ Học bổng Tiên phong, Quỹ sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Trong giai đoạn từ ngày 13/10 đến nay, cổ phiếu Vietjet (VJC) và tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã thiết lập nhiều kỷ lục mới.



Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu VJC có giá 187.000 đồng/cp, tăng ﻿40% kể từ ngày 13/10 tới nay.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 31/10, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 4,4 tỷ USD, xếp thứ 931 trên thế giới.