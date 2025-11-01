Sáng 1/11, vàng SJC và vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh

Ghi nhận đầu giờ sáng, giá vàng tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt bật tăng so với cùng thời điểm hôm qua ở cả 2 chiều, mức tăng nhiều nhất 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức cao nhất 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. SJC, PNJ, Phú Quý cùng niêm yết tại mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại DOJI, PNJ cùng tăng 600 nghìn đồng/lượng so với rạng sáng 31/10, hiện giao dịch ở ngưỡng 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều. Riêng SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với giá đóng cửa hôm trước.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.003,1 USD/ounce (tương đương 127,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Hiện, giá vàng thế giới chênh khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, giá vàng thế giới giảm 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chịu tác động từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước sự bất định về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang hướng tới tháng tăng giá thứ ba liên tiếp.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack, cho biết hôm thứ Sáu rằng bà đã phản đối việc Fed cắt giảm lãi suất trong tuần này, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương cần tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt để đưa lạm phát trở về mục tiêu.

"Phát biểu của Hammack đang gây áp lực lên giá vàng, khi bà trở thành Chủ tịch Fed khu vực thứ ba công khai phản đối việc tiếp tục hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao", Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Trước đó, Fed đã cắt giảm lãi suất trong cuộc họp hôm thứ Tư. Tuy nhiên, những phát biểu mang của Chủ tịch Jerome Powell khiến giới đầu tư hạ bớt kỳ vọng.

Trong báo cáo mới nhất, Morgan Stanley cho rằng vàng vẫn có dư địa tăng giá, nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, cùng với tình hình kinh tế còn nhiều bất ổn. Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ duy trì trung bình khoảng 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.