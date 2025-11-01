Giá vàng hôm nay 1/11: Không biến động

Giá vàng thế giới hôm nay không biến động so với ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10. Thị trường đang trong giai đoạn củng cố biểu đồ, giao dịch trầm lắng hơn sau đợt biến động giá mạnh gần đây và trong bối cảnh tin tức khá yên ắng.

Mặc dù tuần này chứng kiến nhiều biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang và các thay đổi chính sách, vàng vẫn tìm được sự ổn định nhất định. Điều này diễn ra sau một loạt sự kiện có tác động mạnh đến thị trường trong tuần - từ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: VnEconomy).

Cuộc họp của Fed mới đây đã chứng kiến việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất xuống phạm vi 3,75% - 4%, đúng như dự báo của thị trường. Mặc dù kết quả này mang lại phần nào sự nhẹ nhõm nhưng những bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell mới là yếu tố được thị trường chú ý nhất.

Ông Powell cho biết khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 là “rất xa vời”, khiến nhiều nhà giao dịch kỳ vọng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn phải thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ báo kinh tế Mỹ đang yếu đi. Do đó, đồng USD đã được hỗ trợ sau cuộc họp - điều này thường gây áp lực giảm lên giá vàng.

Tuy nhiên, việc giá vàng giữ vững trên mức đáy trong tuần là 3.886 USD/ounce cho thấy, kim loại quý này vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô và địa chính trị, như lo ngại về thương mại và lạm phát.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.003 USD/ounce, giảm 0,39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Vàng thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng, do không mang lại lợi suất. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 53%, đạt kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10.

Ngân hàng Morgan Stanley ngày 1/11 cho biết vẫn nhìn thấy dư địa tăng của vàng nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương và tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Ngân hàng này dự báo giá vàng trung bình đạt khoảng 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng giá trong dài hạn. Vàng tiếp tục là công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Chính sách hiện tại của Fed - tỏ ra thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, cùng với những bất định trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung và tình hình chính trị thiếu ổn định, khiến vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu để bảo vệ tài sản trước rủi ro kinh tế vĩ mô toàn cầu.