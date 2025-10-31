Giá vàng giảm, đồng USD mạnh lên, Fed phát tín hiệu thận trọng

Theo dữ liệu, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống còn 4.011,60 USD/ounce, nhưng vẫn tăng khoảng 4% trong tháng. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ nhích nhẹ 0,1%, lên 4.021,20 USD/ounce.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade - nhận định: Chủ tịch Fed đã thể hiện quan điểm khá ‘diều hâu’ trong tuần này, điều đó không có lợi cho vàng. Khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 giờ đây không còn chắc chắn như trước, khiến đồng USD mạnh lên và làm triển vọng của vàng trở nên khó đoán hơn.

Chỉ số USD Index (DXY) hiện neo gần mức cao nhất trong 3 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngày 30/10, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, lần thứ 2 trong năm nay, đưa lãi suất xuống khoảng 3,75%-4,00%. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó đã khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong cuộc họp tháng 12.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 31/10 khi đồng USD tăng giá.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện chỉ còn dự đoán 74,8% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm mạnh so với mức 91,1% hồi tuần trước.

Trên mặt trận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đồng ý giảm thuế với Trung Quốc để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh trong việc kiểm soát buôn bán fentanyl trái phép, tăng mua đậu tương Mỹ và duy trì xuất khẩu đất hiếm, đây là động thái được xem là góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Ấn Độ, giá vàng trong tuần này bị bán ra với mức chiết khấu lần đầu tiên trong 7 tuần, trong khi sự điều chỉnh nhẹ của giá giúp kích thích hoạt động giao dịch tại các trung tâm vàng lớn khác ở châu Á.

Trên các sàn kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 49,1 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.621,60 USD, và palladium tăng 1,2% lên 1.462,43 USD/ounce.