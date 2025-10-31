Cuối ngày 31-10, giá vàng nhẫn lại giảm cả triệu đồng

Cuối ngày 31-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, giảm trở lại 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức được Công ty SJC giao dịch mua vào 143,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, các cửa hàng giảm giá vàng miếng SJC xuống còn 156 triệu đồng chiều mua vào, 159 triệu đồng chiều bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Đáng chú ý, diễn biến của giá vàng trong nước ngược chiều thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày giao dịch quanh mức 4.007 USD/ounce, ổn định so với phiên sáng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Về dự báo giá vàng mới nhất, trong báo cáo cập nhật thị trường hàng hóa vừa công bố, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) phân tích đợt tăng giá vàng trong những tháng gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư, kết hợp tình hình căng thẳng địa chính trị, lo ngại kinh tế vĩ mô và sự bất ổn chính sách tại Mỹ gia tăng. Song song đó, đồng USD suy yếu trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Dù tăng nóng thời gian qua, Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng sẽ chỉ tăng 5% vào năm 2026 - hoàn toàn trái ngược với mức tăng 50% của năm nay. Giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.575 USD/ounce vào năm 2026. Tuy nhiên, đà tăng giá của vàng có thể kết thúc vào năm 2027, khi giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.375 USD/ounce trong năm này, giảm hơn 5% so với năm 2026.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng.



