Chi 530 triệu đồng mua vàng, 5 năm sau bán lại cho chính cửa hàng cũ nhưng bị từ chối: "Đây là vàng giả"

Năm 2020, Tiểu Trương - một nhân viên văn phòng ở Hàng Châu (Trung Quốc) quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng tích trữ. Với cô, vàng là kênh đầu tư an toàn, chẳng bao giờ lo lỗ.

Sau khi tìm hiểu, cô chọn một tiệm vàng lâu năm và có tiếng trong khu vực. Ngày đến mua, cửa hàng chật kín người, ai cũng chen nhau chọn vàng, không khí tấp nập như thể nếu chậm tay, cơ hội đầu tư sẽ vụt mất. Sau hơn một giờ chờ đợi, Tiểu Trương mua được sáu chiếc nhẫn vàng, tổng giá trị khoảng 150.000 NDT (khoảng 530 triệu đồng). Cô mang vàng về nhà cất kỹ trong két sắt như một khoản dự phòng lâu dài cho tương lai.

Gần đây, khi giá vàng tăng mạnh, Tiểu Trương quyết định 6 chiếc nhẫn vàng để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ ở quê. Không nghĩ nhiều, cô mang vàng đến cửa tiệm năm xưa và yêu cầu bán lại. Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng kiểm tra, họ tỏ ra nghi ngờ, rồi gọi quản lý đến xem xét. Một hồi sau, người quản lý lạnh lùng kết luận: “Thưa chị, vàng này không phải vàng thật”.

Câu nói khiến Tiểu Trương chết lặng. Cô khẳng định chắc chắn rằng mình mua vàng tại đây, chưa từng mở két sắt ra, càng không có chuyện bị tráo đổi. Nhưng phía cửa hàng vẫn giữ nguyên lập trường: “Chúng tôi chưa bao giờ bán vàng giả. Hóa đơn chỉ chứng minh cô từng mua hàng, không thể chứng minh đây là số vàng cô đã mua trước đó”.

Ảnh minh họa

Không chấp nhận bị quy là “mang vàng giả đến đổi”, Tiểu Trương yêu cầu cửa hàng trích xuất lại camera giám sát của thời điểm bốn năm trước để chứng minh. Nhưng câu trả lời cô nhận được là dữ liệu đã bị xóa theo chính sách bảo mật. Trong thế bí, cô đành trình báo cảnh sát.

Cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận vụ việc đã yêu cầu cả hai bên cung cấp thêm bằng chứng: cửa hàng cần có kết quả giám định xác nhận vàng là giả, còn Tiểu Trương phải xuất trình tài liệu hoặc dấu hiệu chứng minh số vàng này thực sự được mua từ cửa hàng. Thế nhưng, cô không có gì ngoài tờ hóa đơn. Khi mua vàng, vì tin tưởng vào thương hiệu lớn, cô không mang đi kiểm định, cũng không chụp ảnh hay ghi lại đặc điểm từng thỏi vàng.

Theo Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Trung Quốc, nếu cửa hàng bán hàng giả, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn tiền. Tuy nhiên, người mua cũng cần chứng minh được rằng hàng hóa mình đang khiếu nại chính là hàng đã được mua tại đó. Ở trường hợp của Tiểu Trương, điều này gần như bất khả thi.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trên các diễn đàn mạng, người ta chia thành hai luồng ý kiến: một bên nghi ngờ cửa hàng có gian lận, bên kia lại cho rằng rất có thể vàng đã bị tráo đổi trong quá trình lưu trữ tại nhà. Dù bên nào đúng, rõ ràng sự việc đã trở thành bài học lớn cho những ai coi đầu tư vàng là kênh “không bao giờ lỗ”.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, việc mua vàng tích trữ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Nếu không kiểm định ngay khi mua, không yêu cầu giấy chứng nhận, hay không lưu giữ thông tin nhận dạng, người mua sẽ rất khó chứng minh quyền lợi của mình khi xảy ra tranh chấp. Vàng là tài sản có giá trị cao nhưng lại dễ bị làm giả tinh vi, vì vậy, chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến người mua mất trắng. Những tờ hóa đơn tưởng chừng là “bảo chứng” lại không đủ sức nặng nếu không đi kèm các bằng chứng vật lý hoặc pháp lý khác.

Hiện vụ việc của Tiểu Trương vẫn chưa có kết luận chính thức. Cảnh sát đang trong quá trình xác minh, nhưng dù kết quả ra sao, đây vẫn là câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm. Trong xã hội hiện đại, ngay cả những khoản đầu tư được coi là an toàn nhất cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu kiến thức và sự cẩn trọng. Niềm tin vào thương hiệu đôi khi khiến người ta quên mất nguyên tắc cơ bản nhất của đầu tư: luôn kiểm chứng và bảo vệ bản thân bằng những bằng chứng cụ thể.

Câu chuyện của Tiểu Trương vì thế không chỉ là một vụ tranh chấp mua bán, mà còn là lời cảnh tỉnh cho thói quen đầu tư cảm tính của nhiều người. Giữa thời đại vàng, chứng khoán, bất động sản hay tiền điện tử đều biến động từng ngày, “an toàn” không còn là khái niệm tuyệt đối. Và đôi khi, cái giá phải trả cho một niềm tin mù quáng lại đắt hơn rất nhiều so với khoản tiền đã mất.