Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất 5 năm qua

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 5,5%, xuống 4.115,26 USD/ounce, mức thấp nhất trong một tuần và là đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng mất 5,7%, chốt phiên ở 4.109,10 USD/ounce.

Phiên trước đó, vàng vừa xác lập đỉnh mọi thời đại ở 4.381,21 USD/ounce, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên khoảng 60%, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa bất ổn địa chính trị và làn sóng mua vào từ các ngân hàng trung ương.

Giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch vào lúc 0 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam). Ảnh: The Indian Express.

Tuy nhiên, đà tăng quá nhanh khiến nhiều nhà đầu tư chọn chốt lời để bảo toàn lợi nhuận.

“Giá vàng vẫn được mua vào cho đến tận ngày 21/10, nhưng biến động mạnh ở vùng đỉnh trong tuần qua đang phát tín hiệu cảnh báo. Nhà đầu tư có thể tạm thời rút lui để chốt lời ngắn hạn”, ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định.

Trong khi đó, chỉ số USD Index tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với những người nắm giữ các đồng tiền khác, đây là một yếu tố gây áp lực giảm giá lên kim loại quý.

Theo Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco Metals, tâm lý tích cực hơn trên thị trường tài chính đầu tuần này khiến nhu cầu với tài sản trú ẩn như vàng suy yếu. “Khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư gia tăng, kim loại quý như vàng thường chịu tác động tiêu cực”, Wyckoff nói.

Các chuyên gia của Citi dự báo, nếu chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa và Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận thương mại mới, giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong 2-3 tuần tới.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng chứng kiến đợt bán tháo mạnh. Ảnh: Saam Tv - Esakal.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng chứng kiến đợt bán tháo mạnh. Giá bạc giao ngay lao dốc 7,6% xuống 48,49 USD/ounce, trong khi bạch kim mất 5,9% còn 1.541,85 USD/ounce, và palladium giảm 5,3% xuống 1.417,25 USD/ounce.

“Bạc hôm nay giảm rất mạnh và kéo toàn bộ nhóm kim loại quý đi xuống. Có vẻ chúng ta đã chạm đỉnh ngắn hạn quanh mức 54 USD/ounce. Khi tâm lý còn yếu dưới ngưỡng 50 USD, bạc có thể dao động ngang với biến động lớn, miễn là vàng vẫn giữ được sự ổn định tương đối”, Wong nói thêm.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 24/10, sau khi bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa. Dữ liệu này được kỳ vọng cho thấy lạm phát tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, qua đó củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định vàng - tài sản không sinh lãi sẽ tiếp tục hưởng lợi nếu lãi suất giảm, song biến động mạnh trong ngắn hạn vẫn có thể khiến thị trường kim loại quý “rung lắc” đáng kể.