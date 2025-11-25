Ở tuổi 80, cô tôi có lương hưu hơn 42 triệu đồng/tháng nhưng điều khiến ai cũng nể phục chính là cách cô tiêu tiền

Cô tôi năm nay 80 tuổi, từng là cán bộ và là cựu chiến binh, hiện cô đang sinh sống ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Nhờ thâm niên và trợ cấp, mỗi tháng cô nhận:
- Lương hưu: ~30 triệu đồng
- Phụ cấp & trợ cấp khác: ~12 triệu đồng
→ Tổng thu nhập bình quân: hơn 42 triệu đồng/tháng
Thế nhưng cô chỉ tiêu cho bản thân khoảng 2 triệu/tháng:
- Ăn ba bữa tại căng tin cộng đồng (khoảng 50–60 nghìn/ngày)
- Không mua sắm theo cảm xúc
- Không chạy theo “hưởng thụ tuổi già” kiểu phô trương
Cô sống nhẹ nhàng, khỏe mạnh, và mỗi ngày trôi qua đều đều nhưng rất an yên.
Con gái lớn của cô bị khiếm khuyết bẩm sinh, lại nuôi một người con trai cũng có vấn đề về trí tuệ. Dù có trợ cấp xã hội nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.
Vì vậy, suốt hơn 20 năm, cô đều đặn gửi:
5 triệu đồng/tháng cho con gái lớn → Một khoản “an sinh gia đình” cô tự thiết kế để con không rơi vào nghèo đói.
Đó là một người bạn từng cùng cô phục vụ, nay hơn 60 tuổi, không vợ con, sức khỏe suy kiệt vì lao động nặng. Cô hỗ trợ đều đặn mỗi tháng:
~2 triệu đồng
Không ồn ào, không khoe khoang — chỉ là nghĩa tình.
Nhà cô cực kỳ sạch, sống một mình, chẳng có nhiều việc để dọn. Nhưng cô vẫn thuê bà lao động nghèo trong khu phố đến dọn mỗi tuần.
- 350.000đ/tuần → khoảng 1,4 triệu/tháng
Cô nói: Cô trả tiền để giúp người ta sống đỡ khổ, chứ nhà thì chẳng có gì để dọn.
Cô không chạy theo cổ phiếu, vàng, chứng chỉ quỹ, cũng không tin vào các chiêu trò “đầu tư lãi cao”.
Mỗi tháng nhận lương hưu, cô trích:
~14 triệu đưa vào tài khoản tiết kiệm kỳ hạn
Không vì lãi cao hay thấp - chỉ vì an toàn và chắc chắn.
Cô không bao cấp vô hạn cho thế hệ sau. Nhưng nếu:
- Cháu đỗ đại học
- Cháu đạt giải
- Cháu cưới vợ/gả chồng
- Sinh nhật cháu
- Gia đình khó khăn
→ Cô đều có lì xì, hỗ trợ học phí, hoặc quà.
Khi hai cháu nội bước vào đại học, cô tài trợ toàn bộ học phí 4 năm.
Nhưng cô tuyệt đối không để con cháu ỷ lại.
Cô họp cả 5 người con và nói rõ:
- Sau khi cô mất, bán nhà
- Số tiền chia đều, không phân biệt trai gái
Không để lại bất kỳ khoảng trống nào dẫn đến tranh chấp
Cô nói một câu khiến ai cũng nhớ: Cô không để lại chuyện rắc rối cho tụi con. Già rồi, phải minh bạch.
Cô dặn con cháu từ sớm: Đừng đổ tiền chữa bệnh nặng cho cô. Cô sống 80 năm rồi, vậy là đủ.”
Lý do:
- Không muốn dùng hết tiền mình tích cóp
- Không muốn trở thành gánh nặng cho con
- Không muốn kéo dài sự sống bằng đau đớn
Cái nhìn thẳng thắn và bình tĩnh về cái chết khiến nhiều người trẻ lẫn người già đều nể phục.
Vì cô làm được 3 điều cực khó:
1. Tiêu ít nhưng không khổ
Sống tối giản, ăn uống lành mạnh, không hoang phí.
2. Giúp người nhưng không làm mình kiệt quệ
Mỗi khoản đều có giới hạn rõ ràng.
3. Chuẩn bị tài chính cho tuổi già từ rất sớm
Tài chính minh bạch, kế hoạch rõ ràng, không để con cháu phải gánh.
Cô tôi không phải người giàu nhất, nhưng cô là người sống an nhiên nhất mà tôi từng gặp.
- Cô có tiền nhưng không phô trương
- Cô sống tử tế nhưng không hi sinh mù quáng
- Cô giúp người nhưng không để mình thiệt
- Cô yêu gia đình nhưng vẫn biết giữ ranh giới
- Cô rõ ràng với tiền bạc nhưng không lạnh lùng
Một người già 80 tuổi, lương hưu hơn 42 triệu/tháng, nhưng sống như một người đã hiểu sâu sắc nhất về tiền và về cuộc đời.