Tin nhắn ba gửi con gái từ vùng lũ khiến nhiều người rơi nước mắt

Hướng về miền Trung là điều mà chúng ta đều cảm nhận được trong những ngày này. Có người chia sẻ danh sách liên hệ cứu trợ khẩn cấp, có người không ngại khó khăn - tới thẳng vùng lũ lụt để góp sức hỗ trợ bà con, và cũng không ít người chuyển khoản ủng hộ đồng bào ở vùng lũ.

Từng hành động, từng đóng góp đều khiến tất cả ấm lòng. Thật mừng vì đến hôm nay, bão lũ đã rút dần. Nghĩ lại những ngày vừa qua, có lẽ chẳng cần nói cũng biết: Người lo lắng nhất, nóng lòng nhất có lẽ là những đứ con xa quê, không thể liên lạc, cũng không thể bắt xe về nhà cùng ba mẹ chống lũ. Khi mọi thứ tạm qua đi, nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ người thân rồi mới có thể thở phào.

Mới đây trên MXH Thread, một cô gái cũng đã trải lòng về tình cảnh tương tự. Hiện tại cô đang sinh sống, học tập ở TP.HCM còn ba mẹ ở Phú Yên cũ - nay là tỉnh Đắk Lắk.

Bức ảnh tin nhắn ba gửi sau khi bão lũ qua đi do cô đăng tải, khiến nhiều người vừa nghẹn lòng cay mắt, vừa mừng.

Tin nhắn bố gửi con gái từ vùng tâm lũ: “Con ở thành phố cố gắng vài bữa…”

“Ba vẫn nhớ mình, lo mình ở TP.HCM ăn không đủ no… Nhà mình sống nhờ nuôi bán tôm cá, năm nay coi như là mất trắng rồi… Còn ba còn mẹ là mình còn đi tiếp được…” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người dành lời động viên, cũng như bày tỏ sự xúc động và vui mừng, vì suy cho cùng, ba mẹ bình an mới là điều quan trọng và đáng biết ơn nhất.

“Đọc dòng tin nhắn mà rưng rưng. Ba mẹ ở nhà chống bão vẫn lo con ở thành phố thiếu tiền tiêu, không đủ ăn, sao mà thương quá. Bạn cố gắng lên nha, còn ba mẹ để thương và được thương như vậy là tài sản vô giá không thứ gì mua được, khó khăn nào rồi cũng qua thôi. Mừng cho cả nhà vì đã bình an” - Một người chia sẻ.

“Đọc dòng tin nhắn cuối của ba bạn mà mình xúc động quá. Sau tất cả, ba mẹ vẫn lo cho bạn nhất, dù là giữa lúc bão lũ” - Một người bày tỏ.

“Chắc em vẫn còn đi học ha? Nhớ lấy giai đoạn này để cố gắng học tập, sau này cố gắng kiếm tiền lo cho ba mẹ, ba mẹ thương em nhất đó, thương hơn cả chính bản thân” - Một người chung cảm nhận.

"Đọc tin nhắn mà vừa thương, vừa mừng cho bạn. Còn ba mẹ vậy là may mắn, là động lực rất lớn rồi. Chúc bạn và gia đình luôn bình an, bão lũ tan rồi, cố gắng sắp xếp về với ba mẹ cho ba mẹ yên tâm và cũng để phụ dọn nhà" - Một người bình luận.

Làm lụng kiếm tiền và học cách tiết kiệm: Đôi khi không chỉ vì mình!

Sống xa nhà, thi thoảng có lúc “bí tiền” nên phải xin ba mẹ, đó là điều bình thường và cũng chẳng có gì đáng trách, nhất là với những bạn trẻ còn đang đi học, hoặc mới đi làm, lương chưa đủ để tự lo được cuộc sống.

Nhưng sau những ngày bão lũ vừa qua, sau những tâm sự như của cô gái trong câu chuyện phía trên, có lẽ chúng ta cũng phần nào thấm thía và nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm, dự phòng.

Ảnh minh họa

Dù lương cao hay thấp, cũng phải cố học cách để ra một ít! Tiền chưa đủ nhiều để báo hiếu hay để cho ngược lại bố mẹ, thì cũng tự lo được cho mình và khiến bố mẹ an tâm hơn. Sau này đi làm lâu, thu nhập khá hơn, để dành được nhiều hơn, thì những lúc gia đình có việc, mình có thể đỡ đần được phần nào.

Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, học cách tiết kiệm suy cho cùng cũng là vì thế. Chứ để giàu sang, thì khó nói lắm, vì bao nhiêu mới đủ để gọi là “giàu”? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng chắc chắn ai cũng muốn đến một lúc nào đó, mình có thể tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào chu cấp tài chính từ gia đình, có thể đóng góp hoặc thậm chí là đứng ra lo chuyện tiền bạc khi nhà có việc, có biến cố.

Trưởng thành đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi: Biết lo xa hơn, chi tiêu có kế hoạch hơn, không phải để trở thành ai đó thật lớn lao, mà chỉ đơn giản là để mình và những người thương mình, có thể yên tâm.