Tin nhắn bố gửi con gái khiến nhiều người giật mình

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý chi tiêu, tâm sự ẩn danh của một bạn sinh viên về lời dặn dò của bố, khiến nhiều người chợt hoài niệm, xen lẫn đâu đó là không ít sự thảng thốt. Hoài niệm vì ngày xưa lúc mình mới đi học xa nhà, bố mẹ cũng dặn như vậy. Thảng thốt vì nhận ra bây giờ các em chi tiêu có phần "bạo tay" hơn hẳn.

Tin nhắn bố gửi con gái đang đi học xa nhà

"Ra Hà Nội học, bài học đầu tiên của em là tiêu hết 3 triệu trong nửa ngày và xoay sở tiền ăn cả tháng với 500 nghìn..." - Cô viết.

1 bức ảnh cùng lời tâm sự vỏn vẹn 1 câu thôi, nhưng đằng sau đó là bài học lớn mà có lẽ ai cũng từng trải qua: Trót chi tiêu quá trớn, rồi loay hoay tìm cách "sinh tồn" với số tiền ít ỏi còn lại. Với sinh viên - những người còn đang nhận trợ cấp từ bố mẹ, nếu gia đình khá giả thì không sao, chứ nếu gia đình khó khăn, quả thực đây sẽ là vấn đề khá nan giải.

"4 năm trước chị cũng là sinh viên, có đợt còn tận 10 ngày mới hết tháng, mới được nhận lương làm thêm nhưng trong người còn vỏn vẹn 200 nghìn. Nghĩa là mỗi ngày chỉ được tiêu 20 nghìn thôi, mà tiền gửi xe đã hết 3 nghìn rồi, là còn 17 nghìn. Ngại xin bố mẹ tại biết cuối tháng bố mẹ cũng chẳng còn tiền, nên phải cố, thế mà cũng qua được những lần như vậy nên là sinh viên, muốn chi tiêu tiết kiệm thì phải biết thương bố mẹ mới làm được" - Một người chia sẻ.

"Nhìn tin nhắn này lại nhớ trước đây còn đi học, cứ mỗi tháng gửi tiền là mẹ mình cũng nhắn y hệt. Luôn nhắc mình chi tiêu tiết kiệm nhưng cũng luôn dặn phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, tập trung học chứ không được ham đi làm mà lơ là bài vở" - Một người bày tỏ.

"Sinh viên mới lên thành phố, chắc ai cũng tiêu quá tay vài lần rồi lại xin quá tiền bố mẹ cho hàng tháng, xong mới học cách tiết chế lại được. Giờ khác ngày xưa, việc làm thêm cho sinh viên nhiều lắm nên nếu gia đình khó khăn thì vừa cố chi tiêu tiết kiệm, vừa cố đi làm đỡ bố mẹ được phần nào hay phần đó" - Một người cho hay.

"Nửa ngày tiêu hết 3 triệu thì hơi quá, 1 lần như vậy thôi chứ nhiều lần thì không ổn. Đọc đoạn "bố mẹ ở nhà cũng vất vả lắm" mà thương quá" - Một người chia sẻ.

Vì sao nên học cách quản lý chi tiêu ngay từ khi còn là sinh viên?

Câu trả lời đơn giản là thế này: Nếu không có kế hoạch chi rõ ràng, số tiền bố mẹ gửi hàng tháng sẽ nhanh chóng "bốc hơi", khiến bạn dễ rơi vào cảnh phải vay mượn bạn bè, cắt xén chi tiêu hoặc tệ hơn là phải gọi về xin thêm. Học cách quản lý chi tiêu, vì thế không chỉ giúp bạn chủ động trong cuộc sống mà còn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Ảnh minh họa

Thực tế, việc quản lý chi tiêu không hề khô khan hay quá phức tạp. Nó đơn giản là quá trình học cách phân biệt giữa "cần" và "muốn", giữa khoản chi bắt buộc và khoản chi nhất thời. Một sinh viên biết cân đối chi tiêu sẽ biết dành tiền cho những nhu cầu thiết yếu như học tập, sức khỏe, di chuyển… thay vì mua sắm vô tội vạ.

Việc lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng, ghi chép lại các khoản chi và tự đánh giá thói quen tiêu tiền giúp bạn nhận ra bản thân đang sử dụng tiền một cách hiệu quả hay đang lãng phí. Bên cạnh đó, quản lý chi tiêu còn giúp sinh viên rèn luyện tư duy tài chính và khả năng ra quyết định. Khi bạn buộc phải tính toán giữa nhiều lựa chọn: Ăn ngoài hay tự nấu, mua quần áo hay dành tiền dự phòng,... bạn đang tập suy nghĩ thực tế, cân nhắc lợi ích và rủi ro, chứ không chỉ hành động theo cảm tính.

Khi bạn biết tự lo cho bản thân, biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, bạn sẽ không còn cảm thấy áy náy mỗi khi nhận tiền từ bố mẹ. Thậm chí, nếu có thể sắp xếp thời gian để đi làm thêm, bạn có thể tự trang trải một phần sinh hoạt phí, giảm áp lực tài chính cho gia đình. Cảm giác tự kiếm được tiền và biết cách sử dụng nó đúng cách sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tự tin hơn và hiểu giá trị lao động hơn bao giờ hết.