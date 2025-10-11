Chứng khoán Việt Nam thăng hoa, lộ diện 10 doanh nhân giàu nhất sàn

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) hiện đứng đầu danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản vượt 350.000 tỷ đồng (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp). Tại Vingroup, ông Vượng nắm gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,04% vốn.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện lớn hơn tổng tài sản của 9 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cộng lại. Đây là 16 năm liên tiếp chủ tịch Vingroup đứng đầu danh sách này.

Theo cập nhật Forbes , tính đến ngày 10/10, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 18,1 tỷ USD, xếp thứ 131 trong danh sách tỷ phú thế giới. Khối tài sản của ông Vượng còn lớn lớn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán là ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) với gần 59.000 tỷ đồng. Ông Long hiện nắm 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn.

Theo xếp hạng của Forbes , Chủ tịch Hoà Phát có khối tài sản lên tới 3 tỷ USD, xếp thứ 1343 trong danh sách tỷ phú thế giới tính đến ngày 10/10.

Ông Long được biết đến với biệt danh “vua thép” của Việt Nam khi Hoà Phát luôn giữ được vị trí số 1 trong ngành thép Việt Nam. Tính đến cuối năm 2024, thị phần thép dài (38%) và ống thép (28%) của doanh nghiệp tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Mảng tôn cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực khi lọt Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Ông Trần Đình Long.

Xếp ở vị trí thứ ba là ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group - Mã: KSF) - với tổng tài sản hơn 49.000 tỷ đồng. Khối tài sản của vị doanh nhân tăng lên nhanh chóng sau thương vụ sáp nhập Sunshine Homes vào Sunshine Group.

Theo công bố, ông Tuấn hiện là cổ đông lớn tại Sunshine khi nắm 552,7 triệu cổ phiếu KSF, chiếm 61,4% vốn. Ngoài ra, ông còn sở hữu hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG, tương đương 22,99% vốn tại CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (Mã: SCG).

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) hiện là người giàu thứ tư trên sàn chứng khoán Việt với tổng tài sản ước tính gần 33.000 tỷ đồng. Bà Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Nữ doanh nhân nắm hơn 170 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn.

Ở vị trí tiếp theo là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air – Mã: VJC) với khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng. Bà Thảo nắm hơn 47 triệu cổ phiếu VJC, chiếm 8,02% vốn. Đồng thời, nữ doanh nhân sở hữu gần 131 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,7% vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Chủ tịch VietJet cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam được Forbes công nhận và là người Việt Nam thứ hai sau ông Phạm Nhật Vượng có tên trong danh sách này. Theo bảng xếp hạng của Forbes , bà Thảo đang sở hữu khối tài sản 3,5 tỷ USD, xếp thứ 1.161 trong danh sách những người giàu nhất thế giới tính đến ngày 10/10.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) đứng vị trí thứ 6 với hơn 25.000 tỷ đồng. Vị chủ tịch sở hữu hơn 78 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,1% vốn. Theo Forbes , tính đến ngày 10/10, ông Hùng Anh có khối tài sản 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1514 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn MaSan (Mã: MSN) Nguyễn Đăng Quang xếp ở vị trí thứ 7 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với hơn 23.000 tỷ đồng. Ông Quang được Forbes xếp hạng 2803 trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản ước tính 1,2 tỷ USD.

Ở vị trí tiếp theo là bà Phạm Thuý Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (em gái bà Phạm Thu Hương) với khối tài sản lớn với gần 22.000 tỷ đồng. Bà Hằng sở hữu hơn 114 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,94% vốn.

Người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam là bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Trần Đình Long) với gần 16.000 tỷ đồng

Đứng vị trí thứ 10 là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ ông Hồ Hùng Anh) với hơn 14.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam ước đạt gần 500 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch cuối tuần 10/10, chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn 31 điểm, lập đỉnh mới khi cán mốc 1.747 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 33.941 tỷ đồng.

Các chuyên gia chứng khoán nhận định VN-Index nhiều khả năng đã bước vào giai đoạn khởi đầu của một xu hướng tăng mới và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà tăng, hướng đến mốc kháng cự tâm lý 1.800 điểm trong thời gian tới.