Giàu thêm 1 tỷ USD lên 18,1 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là 1 trong 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng kịch biên độ, lên giá trần 192.000 đồng/cp, tăng gần 7% so với phiên trước đó.

Tính từ ﻿ngày 10/9, tức chỉ sau 1 tháng, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng 47%. Vốn hóa thị trường của Vingroup đạt gần 740.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí lớn nhất sàn HOSE.

Không chỉ VIC mà các cổ phiếu khác trong cùng họ Vin cũng có đà tăng tốt là VHM của Vinhomes tăng trần lên mức 123.000 đồng/cp; VRE của Vincom Retail tăng 6,18%, VPL tăng 2,06%.﻿

Theo cập nhật từ Forbes, ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có khối tài sản 18,1 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD so với ngày trước đó và xếp thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản này.

Mức tăng này cũng đồng thời đưa ông Vượng vào top 5 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10.

Cùng ngày, Vingroup thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).



Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/10/2025, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11/2025.

