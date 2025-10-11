Hiểu fan Em Xinh “Say Hi” hết cỡ, TPBank “ghi điểm” tuyệt đối

Sau hai đêm concert bùng nổ cả về âm nhạc, thời trang và thảo luận, TPBank thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu những trải nghiệm số đỉnh.

Ngay sau đêm concert Em Xinh "Say Hi", mạng xã hội ghi nhận hàng ngàn lượt chia sẻ và thảo luận về TPBank, từ hình ảnh check-in, hashtag cho tới những video ngắn lan tỏa nhanh chóng. Không chỉ được nhắc đến như một nhà tài trợ, thương hiệu ngân hàng tím dần xuất hiện trong câu chuyện hàng ngày của giới trẻ một cách gần gũi.

TPBank dẫn đầu ngành ngân hàng về thảo luận tích cực sau Em Xinh "Say Hi".

Dẫn đầu cảm xúc tích cực trên mạng xã hội

Theo báo cáo Social Listening của Monitaz, trong hai tháng 7 và 8/2025, TPBank liên tục dẫn đầu toàn ngành ngân hàng về tỷ lệ cảm xúc tích cực. Những dòng thảo luận về TPBank chủ yếu là lời khen, sự thích thú với các chiến dịch sáng tạo. Người hâm mộ chương trình háo hức chia sẻ ảnh check-in tại booth trải nghiệm, khoe giao diện App TPBank với hình ảnh của các Em Xinh như Phương Ly, LyHan, 52Hz, Orange, hay háo hức rủ nhau tham gia minigame để nhận quà như vé concert, quà tặng…

Bạn Minh Tú (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình chưa từng nghĩ ngân hàng lại gần gũi với giới trẻ đến vậy. Mình thích cách TPBank trò chuyện và tặng những món quà rất "trúng ý". Tất cả đều khiến mình cảm giác TPBank hiểu bọn mình thực sự".

TPBank bắt nhịp cùng giới trẻ cực mượt.

Loạt chỉ số bứt phá ấn tượng

Hiệu ứng tích cực được minh chứng bằng những con số biết nói. Trong thời gian Em Xinh "Say Hi" diễn ra, lượt tải App TPBank tăng hơn 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. Lượng thảo luận về TPBank trong tháng 8/2025 đạt hơn một triệu, tăng 50,8% so với tháng trước.

Đặc biệt, TPBank có cú bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng YouNet Media Index khi tăng liền 8 bậc để vươn lên vị trí #2 YMI Brand of the Month T8.2025 ngành Ngân hàng. Động lực đến từ sự kiện "TPBank Mega Live Stream – Em Xinh Say App Đỉnh" quy tụ dàn nghệ sĩ, loạt minigame chào mừng Quốc khánh, cùng chương trình ưu đãi tặng 100.000 đồng khi liên kết tài khoản với VNeID. Nhờ đó, lượng thảo luận tăng 128,7%, thảo luận nhắc đến thương hiệu tăng 402,1% và số người tham gia thảo luận tăng 101,4% so với tháng trước.

Song song, quảng cáo thương hiệu TPBank đạt gần một tỷ lượt xem và dòng thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST tăng gấp ba lần số lượng phát hành, minh chứng cho sự chuyển hóa hiệu ứng truyền thông thành kết quả thực tế rõ nét.

TPBank chinh phục giới trẻ bằng những trải nghiệm độc đáo.

Khi "Ngân hàng Tím" chiều fan hết mình

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu hay màn hình, TPBank còn khéo léo ghi điểm bằng những trải nghiệm trong các sự kiện. Tại ngày concert, TPBank đốn tim khán giả vì những đặc quyền cực "tâm lý" mà nhà tài trợ kim cương dành riêng cho các khách hàng của mình: xe điện đưa đón trong khuôn viên giúp các Xinhiu di chuyển dễ dàng mà vẫn xúng xính áo váy và giầy cao gót. Không chỉ vậy, TPBank còn mang đến hàng loạt phần quà xinh xắn và ưu đãi hấp dẫn, khiến mỗi khách hàng ghé qua đều có thể mang về niềm vui nhỏ cùng ấn tượng lớn về "Ngân hàng Tím".

Ngoài ra, TPBank còn tặng 50.000 đồng cho các khách hàng mới mở tài khoản và nhập mã giới thiệu EXSHHN - với lời dặn "ăn uống đầy đủ" để Xinhiu mua nước hoặc đồ ăn sau concert. Bạn Hoàng Yến (20 tuổi) chia sẻ: "Mình cảm giác như những món quà được mang trong đó sự quan tâm và thấu hiểu thật tâm. Ngân hàng mà tinh tế thế này thì bọn mình càng ủng hộ."

Chính từ những điều nho nhỏ ấy, từ khán đài cho đến mạng xã hội, TPBank liên tục được nhắc tên. Hàng loạt clip check-in trên TikTok, Instagram, Facebook… tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi.

Luôn được nhắc tới là một trong những ngân hàng trẻ năng động với các chiến lược marketing nổi bật, TPBank kết hợp cùng Em Xinh "Say Hi" là một "case study" đáng chú ý trong việc tận dụng tốt quyền lợi tài trợ kết hợp truyền thông sản phẩm thành công. Hơn cả một nhà tài trợ, Ngân hàng Tím đã thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu những trải nghiệm số siêu đỉnh.