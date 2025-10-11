Cái hay của việc đi thuê nhà

Trước đây, giống như nhiều người khác, tôi cũng từng nghĩ chỉ khi nào mua được nhà thì mới là “an cư lạc nghiệp”. Nhưng càng sống, càng trải qua nhiều giai đoạn trong đời, tôi lại nhận ra đi thuê nhà không hề tệ như người ta vẫn nói. Thậm chí, nó còn mang đến những giá trị mà người sở hữu nhà nhiều khi không có được.

1. Tự do di chuyển, tự do lựa chọn

Có một thời gian, tôi sống trong căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, thuê được hơn hai năm. Mỗi sáng, chỉ cần bước xuống phố là có cà phê ngon, vài bước chân là đến chỗ làm.

Khi công việc thay đổi, tôi chuyển sang khu vực khác, gần văn phòng mới, yên tĩnh hơn. Cứ thế, tôi mang theo những đồ dùng quen thuộc, những thói quen nhỏ, và lại bắt đầu một “cuộc sống mới”.

Việc thuê nhà khiến tôi thấy mình linh hoạt và chủ động hơn trong cuộc sống: Không bị ràng buộc bởi một địa điểm cố định, không sợ “đã lỡ mua rồi thì phải ở đó”. Tôi có thể chọn nơi phù hợp với từng giai đoạn của đời mình: trẻ thì gần trung tâm để tiện làm việc, có tuổi hơn thì chọn ngoại ô cho đỡ xô bồ. Cảm giác tự do đó không phải ai sở hữu nhà cũng có được.

2. Ít gánh nặng, nhiều trải nghiệm

Sở hữu một căn nhà đồng nghĩa với việc gánh hàng loạt chi phí đi kèm: bảo trì, sửa chữa, thuế, lãi vay... Còn khi thuê, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nếu máy lạnh hỏng, chỉ cần gọi chủ nhà. Nếu muốn đổi chỗ vì hàng xóm ồn ào hay môi trường sống xuống cấp, chỉ cần báo trước một tháng. Chính sự “ít ràng buộc” ấy giúp tôi có thể tập trung cho những thứ thật sự quan trọng: Đầu tư cho bản thân, học thêm kỹ năng, tích lũy tài chính, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những người mình yêu quý.

Nhiều người nghĩ thuê nhà là “ném tiền qua cửa sổ”, nhưng tôi lại thấy đó là cách “mua” sự an tâm và trải nghiệm. Mỗi lần chuyển nhà, tôi lại học được cách sống tối giản hơn, biết chọn giữ thứ gì, buông thứ gì, cả trong vật chất lẫn trong suy nghĩ.

3. Dễ thích nghi, học được cách sống linh hoạt

Khi đi thuê, tôi từng ở căn trọ nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho một người, cũng từng ở chung nhà với người khác để tiết kiệm chi phí. Mỗi nơi lại dạy tôi một điều khác nhau: Cách lắng nghe, cách thỏa hiệp, cách thích nghi.

Có lần, tôi thuê nhà ở một khu dân cư bình thường, hàng xóm là những người lao động giản dị, và chính họ khiến tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là nồi canh nóng chia nhau trong buổi tối mưa gió. Những ngày đi thuê khiến tôi hiểu sâu hơn về giá trị của cộng đồng, của mối quan hệ người với người - những điều mà nhiều khi, trong căn hộ cao tầng sang trọng, ta lại vô tình đánh mất.

Sống thuê giúp tôi linh hoạt hơn, dễ thích nghi với môi trường mới.

4. Giữ tâm thế nhẹ nhàng với tài chính và tương lai

Tôi có một người bạn, làm ăn tốt, từng cố vay nợ mua nhà. Vài năm sau, lãi suất tăng, áp lực nợ đè nặng, bạn phải cắt giảm mọi chi tiêu, tiền kiếm được chủ yếu chỉ để trả nợ.

Quả thực, tôi rất sợ áp lực đó. Và việc đi thuê nhà giúp tôi nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều khi nghĩ tới chuyện tiền bạc. Tôi chi tiêu vừa đủ và vừa thoải mái, rồi học đầu tư, gửi tiết kiệm,...

Tôi hiểu ra rằng không phải ai cũng cần phải có nhà để cảm thấy đủ đầy. Đi ở thuê giúp tôi có khoảng trống tài chính để lựa chọn, để linh hoạt khi cuộc sống thay đổi. Và điều đó, trong một thế giới bất định như hiện tại, đôi khi quý giá hơn cả việc có tên trên cuốn sổ đỏ.

Thế nên bây giờ, nếu có người hỏi tôi bao giờ mới định mua nhà, tôi chỉ cười. thản nhiên bảo "chẳng biết nữa, ở thuê thấy vẫn ok". Tôi thực sự đã không còn xem việc sở hữu căn nhà là “đích đến cuối cùng” của đời mình nữa.