Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu chạm ngưỡng 17 tỷ USD

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup tiếp tục tăng vọt lên 17 tỷ USD, xếp thứ 140 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Từ đầu năm, khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng gấp hơn 4 lần cùng với đó là cú nhảy vọt 560 bậc trên bảng xếp hạng của Forbes.

Với khối tài sản 17 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua tỷ phú Dhanin Chearavanont – người giàu nhất Thái Lan, Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P Group) – công ty tư nhân lớn nhất Thái Lan, hoạt động đa ngành từ nông nghiệp, thực phẩm, bán lẻ đến viễn thông và bất động sản.

C.P Foods – thành viên của C.P Group có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, trong đó nổi bật là C.P Việt Nam. Công ty vận hành chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm. Năm 2024, doanh thu của C.P Việt Nam đạt kỷ lục khoảng 93.000 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, với khối tài sản hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn phả hơi nóng vào gáy nhiều nhân vật nổi tiếng trên bảng xếp hạn Forbes như Sir James Arthur Ratcliffe (thường gọi là Sir Jim Ratcliffe) – nhà sáng lập, Chủ tịch và CEO của tập đoàn hóa chất INEOS đồng thời là Chủ tịch điều hành Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Manchester United hay Pavel Valerievich Durov – nhà sáng lập và CEO của Telegram – một trong những ứng dụng nhắn tin mã hóa hàng đầu thế giới.

Trước đó, trên chặng đường thăng hạng ngoạn mục từ đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã bỏ lại phía sau nhiều tên tuổi lừng lẫy như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong, đồng sáng lập KKR Henry Kravis, nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio,… trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ cổ phiếu Vingroup (mã VIC) bứt phá mạnh mẽ. Thị giá VIC có thời điểm đã chạm 183.000 đồng/cp trong phiên sáng 30/9 đẩy vốn hóa thị trường của Vingroup chạm ngưỡng 700.000 tỷ đồng, đánh dấu kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VIC bứt phá trong bối cảnh tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đồng loạt khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng, gồm Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trong đó, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo (một thành viên thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình đã ký Quyết định số 152/ QĐ-KKT ngày 20/9/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Vingroup) thực hiện.