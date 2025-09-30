Vay mua xe ngân hàng nào lợi nhất: VPBank 5%/năm, MB cho vay 90% giá trị xe, Techcombank nhắm khách thu nhập cao

Theo dữ liệu từ Nganhang.com, ba ngân hàng Techcombank, VPBank và MB đang đưa ra những gói vay mua ô tô với nhiều ưu đãi khác nhau, nhằm thu hút các nhóm khách hàng riêng biệt.

So sánh khoản vay mua ô tô tại VPBank, Techcombank và MB. Ảnh: Nganhang.com

Trong đó, VPBank nổi bật khi công bố mức lãi suất ưu đãi ban đầu chỉ 5% một năm, thấp nhất trong ba ngân hàng. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi kéo dài 6 tháng, sau đó điều chỉnh theo công thức lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 3,9%.

MB lại chọn hướng đi khác khi tập trung vào sự linh hoạt. Ngân hàng này đưa ra mức lãi suất ưu đãi 6,6% một năm, cao hơn VPBank nhưng có thời gian ưu đãi dài gấp đôi – lên tới 12 tháng. Sau thời gian này, lãi suất được tính theo công thức lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 3,6%. Đặc biệt, MB cho phép khách hàng vay tối đa 90% giá trị xe, với thời hạn vay lên tới 9 năm, dài hơn so với mức 8 năm mà Techcombank và VPBank đang áp dụng.

Techcombank lại có cách tiếp cận thận trọng hơn. Ngân hàng áp dụng lãi suất khởi điểm 7,2% một năm, cao nhất trong ba ngân hàng, và chỉ ưu đãi trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, lãi suất được tính theo công thức lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 3,5%, thấp hơn so với cả VPBank và MB, tạo sự ổn định lâu dài cho khách hàng.

Xét về điều kiện dành cho người vay, MB và VPBank tỏ ra dễ tiếp cận hơn. MB cho phép khách hàng vay từ 20 tuổi và yêu cầu mức thu nhập tối thiểu 12 triệu đồng một tháng. VPBank áp dụng mức từ 21 tuổi với thu nhập tối thiểu 15 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, Techcombank khắt khe hơn khi chỉ cho vay từ 22 tuổi và yêu cầu khách hàng phải có thu nhập tối thiểu 20 triệu đồng một tháng.

Từ những so sánh trên có thể thấy, VPBank là lựa chọn phù hợp với khách hàng ưu tiên lãi suất ban đầu thấp. MB chiếm ưu thế với kỳ hạn vay dài, tỷ lệ vay cao và điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn. Còn Techcombank hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập cao và mong muốn sự ổn định về lãi suất trong giai đoạn dài hạn.